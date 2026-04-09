Βενεζουέλα: Δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Καράκας (vid)

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο Καράκας, ζητώντας αυξήσεις μισθών, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

🇻🇪Agentes da Polícia Nacional (PNB) estão bloqueando o caminho dos manifestantes no centro de #Caracas , criando um momento de tensão durante a manifestação de #9deAbril . pic.twitter.com/CMO7diFEFB — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) April 9, 2026

«Πάμε στο Μιραφλόρες», «Φοβούνται που οι πολίτες θα φτάσουν στο Μιραφλόρες», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας που προσπάθησαν να τους εμποδίσουν, εκφράζοντας το αίτημα για αυξήσεις των μισθών.

Χθες Τετάρτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας υποσχέθηκε συνετή αύξηση των μισθών, οι οποίοι έχουν πληγεί από χρόνια πληθωρισμού και την κατάρρευση της οικονομίας την τελευταία δεκαετία.

((TENSIÓN)) #Caracas El centro de la capital de #Venezuela es escenario de la represión de la @PNBVzla contra manifestantes opositores al régimen de @delcyrodriguezv y sindicatos, se dirigen al Palacio de #Miraflores a exigir mejoras salariales @ReporteYa @AlexaGomezDos @cmrondon pic.twitter.com/HhxwOhz26o — BILLY CASTRO ♊️ CRGV #2111 (@Birrilly) April 9, 2026

Οι διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη οργή στη Βενεζουέλα για την αποτυχία της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ να παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Ροντρίγκεζ, που διαδέχθηκε τον πρώην ηγέτη Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις σε επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι το ποσό θα ήταν «υπεύθυνο», ώστε να μην προκαλέσει απότομη αύξηση του πληθωρισμού.