Στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό, η οποία θα προστατεύει σθεναρά τα σύνορα, αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Όπως επισημαίνει, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στις διαδικασίες ασύλου στην ΕΕ και, εάν είναι απαραίτητο, όπως προσθέτει, η κατασκευή φράχτη στα εξωτερικά σύνορα, να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

We need to make substantial changes to asylum procedures in the EU. If necessary, building fences at our external borders should be eligible for EU funding!



