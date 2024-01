Βέλγιο: Συλλήψεις 3 υπόπτων για τρομοκρατική επίθεση

Στη σύλληψη τριών ανδρών που βρίσκονταν σε λεωφορείο από τη γαλλική πόλη Λιλ με προορισμό τις Βρυξέλλες, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς σύμφωνα με συνεπιβάτη τους σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το βελγικό δίκτυο VRT, ένας εκ των επιβατών φέρεται να άκουσε σχετική συζήτηση των τριών ανδρών και κάλεσε την αστυνομία. H εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Βελγίου Αν Μπέργκερ ανέφερε ότι το τηλεφώνημα ελήφθη υπόψη και διερευνάται η υπόθεση.

Προσσεγίζοντας το λεωφορείο, οι βελγικές αρχές υποχρέωσαν όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν, προκειμένου να ελεγχθούν οι αποσκευές τους.

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο βρίσκεται ακόμα σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, μετά την τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Οκτωβρίου με θύματα δύο Σουηδούς φιλάθλους ποδοσφαίρου. Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης εξουδετερώθηκε από πυρά της βελγικής αστυνομίας, μια μέρα μετά.

Λίγες ημέρες αργότερα, η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας και την εξασφάλιση ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης σε ενδεχόμενες απειλές.

