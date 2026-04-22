Βέλγιο: «Κιτ έκτακτης ανάγκης» για 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης

Οι αρχές στο Βέλγιο ζήτησαν αυτήν την εβδομάδα από τον πληθυσμό να έχει έτοιμο στο σπίτι «ένα κιτ έκτακτης ανάγκης» με εμφιαλωμένο νερό, φάρμακα και άλλα βασικά είδη που είναι απαραίτητα για την επιβίωση κάποιου για τρεις ημέρες, σε περίπτωση κρίσης.

Πριν από ένα χρόνο, η ΕΕ προειδοποίησε τους πολίτες της να ετοιμάσουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με «πολεμικά εφόδια» που θα διαρκέσει τρεις ημέρες – κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις εκείνη την εποχή. Ενώ δεν είναι ασυνήθιστο για τους ειδικούς να συμβουλεύουν να διατηρείται ένα τέτοιο κιτ στο σπίτι, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το κάνει πλέον επίσημη σύσταση.

Η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα διαχείρισης κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμ χαιρέτισε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X την πρωτοβουλία του Βελγίου.

Αυτό αφορά μια προσαρμογή τόσο στο «ασταθές διεθνές πλαίσιο» όσο και σε έναν κίνδυνο φυσικής καταστροφής που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, ενώ πρόσθεσε πως αν συμβεί το απρόοπτο, αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να εστιάσουν στους πιο ευάλωτους πολίτες, καθώς μέγιστος αριθμός ανθρώπων θα μπορεί να είναι αυτόνομος τις πρώτες ώρες της κρίσης.

Συγκεκριμένα, το «κιτ έκτακτης ανάγκης» που θα πρέπει να μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σακίδιο πλάτης στην περίπτωση αιτήματος για εκκένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά έγγραφα ταυτοποίησης, τα βασικά προϊόντα υγιεινής και πρώτων βοηθειών, έναν φορτιστή τηλεφώνου, ένα τροφοδοτικό ισχύος για κινητά (φορητός φορτιστής), έναν σουγιά και μια σφυρίχτρα για να μπορεί να ειδοποιήσει κάποιος τους διασώστες για την παρουσία του.

Επίσης, σημαντικό είναι να προβλεφθεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα λίτρο νερού ανά άτομο, μερικά μπισκότα, ξηρούς καρπούς ή μπάρες ενέργειας, ένα στυλό διαρκείας και χαρτί.

Ένα άλλο «κιτ» πιο περιεκτικό μπορεί να φυλάσσεται στο σπίτι για το σενάριο ενός καταφυγίου, ενδεχομένως χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό συνιστάται να προβλεφθεί να περιλαμβάνει ένα φορητό ραδιόφωνο.

Ακόμη, οι Βέλγοι κλήθηκαν επίσης να συζητήσουν με τους γείτονές τους για το πώς μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί «ένα κοινό κιτ έκτακτης ανάγκης» σε ένα κτίριο ή συγκρότημα.

Για την ενημερωτική εκστρατεία υπό το σύνθημα «Έτοιμοι. Μαζί» που προβλέπεται για τέσσερα χρόνια είναι υπεύθυνο το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων, ο ομοσπονδιακός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στον ιστότοπό του βρίσκονται καταχωρημένες όλες οι συστάσεις.

«Το ζητούμενο δεν είναι να τρομάξουμε, αλλά να μην στρουθοκαμηλίζουμε», σημείωσε ο Μπερνάρ Κεντέν σε δηλώσεις του στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιοφωνικό δίκτυο RTBF.