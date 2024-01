Αζερμπαϊτζάν: Η Αρμενία να παράσχει λεπτομερείς χάρτες με τις ναρκοθετημένες περιοχές στο Καραμπάχ

Να ασκήσει η διεθνής κοινότητα πίεση ώστε η Αρμενία να παράσχει λεπτομερείς χάρτες με τις ναρκοθετημένες περιοχές στο Καραμπάχ, ζήτησε το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Anadolu.

«Η Αρμενία παραβίασε το διεθνές δίκαιο και διέπραξε έγκλημα πολέμου τοποθετώντας νάρκες σε εδάφη του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε στο Anadolu ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Άϊχαν Χατζίζαντα.

Ο τελευταίος ανέφερε ότι αν και η Αρμενία παρείχε χάρτες στο Αζερμπαϊτζάν μετά τον δεύτερο πόλεμο του Καραμπάχ λόγω της διεθνούς πίεσης, μόλις το 25% των πληροφοριών σε αυτούς τους χάρτες είναι ακριβείς. «Σχεδόν το 55% των πρόσφατων εκρήξεων σημειώθηκαν σε περιοχές εκτός των χαρτών που παρέχονται από την Αρμενία», είπε.

