Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην μπροστινή πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο (pics&vid)

Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην μπροστινή πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται το γραφείο και η κατοικία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι ένα άτομο συνελήφθη. «Γύρω στις 16:20 ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τις πύλες της οδού Ντάουνινγκ στο Γουάιτχολ. Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν επί τόπου έναν άνδρα ως ύποπτο για εγκληματικές ζημιές και επικίνδυνη οδήγηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Κατά μήκος του Whitehall, ενός κεντρικού δρόμου που περνά από την Downing Street, όπου εδρεύουν πολλά κυβερνητικά τμήματα, είχαν τοποθετηθεί απαγορευτικές κορδέλες.

Μια εικόνα που δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον δημοσιογράφο της Sun Χάρι Κόουλ έδειχνε ένα μικρό όχημα έξω από την πύλη, με τις πόρτες και το πορτμπαγκάζ ανοιχτά.

BREAK: Car gone into the gates of Downing Steet... https://t.co/SiienaKkoL



pic - @thesun pic.twitter.com/qQ8EAIg2a5