Αυστραλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο - Εκτός λειτουργίας το 10% της εθνικής παραγωγής καυσίμων (vid)

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν την Τετάρτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αυστραλία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα από τα δύο βασικά διυλιστήρια της χώρας παρέμενε ανεξέλεγκτη για αρκετές ώρες. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση καλύπτει περίπου το 10% της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων, στοιχείο που υπογραμμίζει τη βαρύτητα του περιστατικού.

Οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση για το συμβάν στις 23:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας), μετά από ισχυρές εκρήξεις και την ταυτόχρονη εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Viva Energy στο Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια. Οι δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιχειρώντας να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς κρίσιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

«Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, ωστόσο έχει περιοριστεί εντός του εργοστασίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πυροσβεστικό σώμα της Βικτόριας, διευκρινίζοντας ότι καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια».

The blaze at the Geelong refinery – which makes 120,000 barrels a day and supplies more than half of Victoria’s and 10 per cent of the nation’s fuel – has burned for more than eight hours. Read the latest: https://t.co/We29w60hDY pic.twitter.com/eWPyKGarUi — The Australian (@australian) April 15, 2026

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου ενδέχεται να επιτείνει την ήδη πιεσμένη κατάσταση στην αγορά καυσίμων και να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης, προειδοποιούν ειδικοί του κλάδου. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρύνει την παγκόσμια προσφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Viva Energy, Σκοτ Γουάιατ, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί το πλήρες εύρος των επιπτώσεων στην παραγωγή, μετά τη φωτιά που αντιμετώπισαν περίπου 50 πυροσβέστες. Το διυλιστήριο του Geelong αποτελεί κρίσιμη υποδομή, καθώς καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών καυσίμων της Βικτώριας και το 10% σε εθνικό επίπεδο, ενώ η εταιρεία τροφοδοτεί εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Fueltrac, Τζεφ Τρότερ, ο συνδυασμός περιορισμών στην προσφορά και διεθνών πιέσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξήσεις τιμών. Όπως σημείωσε, τέτοιες διαταραχές τείνουν να μετακυλίονται γρήγορα στην αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τους καταναλωτές.

Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και επακόλουθη έκρηξη αργά το βράδυ της Τετάρτης, επηρεάζοντας δύο μονάδες παραγωγής βενζίνης σε περιορισμένη έκταση. Περίπου 40 έως 50 εργαζόμενοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις εκείνη την ώρα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση της μετοχής της στο χρηματιστήριο ASX.

Από την πλευρά της, η Viva Energy εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τυχόν ελλείψεις μπορούν να καλυφθούν μέσω αυξημένων εισαγωγών. Ωστόσο, η δυνατότητα αναπλήρωσης των ποσοτήτων μέσω εισαγωγών περιπλέκεται από τις ήδη υφιστάμενες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά.