Αξιωματούχος του Ισραήλ: «Βλέπει» εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου στη Γάζα

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν εάν ο πόλεμος στη Γάζα κλιμακωθεί σε σημείο όπου το Ιράν και η Χεζμπολάχ συμμετάσχουν για λογαριασμό της Χαμάς», προέβλεψε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Τζάσι Χανέγκμπι.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο Τζάσι Χανέγκμπι σημείωσε τη στήριξη που έχει εκφράσει στο Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με την αποστολή αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την προειδοποίησή του προς τη Χεζμπολάχ και την Τεχεράνη να μην εμπλακούν στον πόλεμο.

«Έκανε σαφές στους εχθρούς μας ότι αν διανοηθούν ακόμη και να συμμετάσχουν στην επίθεση εναντίον των πολιτών του Ισραήλ, θα υπάρξει αμερικανική εμπλοκή εδώ», είπε ο Χανέγκμπι και πρόσθεσε: «Το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο του... Μια αμερικανική δύναμη είναι εδώ και είναι έτοιμη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

'We are ready for everything, but at this moment we want to prevent another front'



Tzachi Hanegbi, Head of Israel's National Security Council, says the country is prepared to face Hezbollah on the northern border if the terrorist group escalates the war pic.twitter.com/9a1lSb17UT