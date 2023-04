Αθώος δηλώνει ο Τραμπ: Μετά τον εισαγγελέα, «επιτίθεται» στη δικαιοσύνη

«Επέμβαση» της δικαιοσύνης στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο, κατήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφότου άκουσε να του απαγγέλλονται 34 κατηγορίες από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», ανέφερε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο 76χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, και επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, έφτασε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με αυτοκινητοπομπή, προκειμένου να παραδοθεί στις αρχές.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, ο Τραμπ αφέθηκε ελεύθερος και αποχώρησε από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν, περίπου δύο ώρες αφότου έφτασε εκεί για να απολογηθεί για κατηγορίες που συνδέονται με σχέδιο εξαπάτησης και χρηματισμό το 2016.

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε για ακόμα μια φορά, εξερχόμενος από το δικαστήριο, να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συγκέντρωση χρημάτων προς τους υποστηρικτές του που εστάλη λίγη ώρα αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε: «Ενώ ζούμε τις πιο σκοτεινές ώρες της αμερικανικής ιστορίας, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, είμαι σε πολύ καλή διάθεση».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στην προεδρική του εκστρατεία για το 2024, λέγοντας: «Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος ότι θα ξανακερδίσουμε τον Λευκό Οίκο και θα σώσουμε το μεγάλο μας έθνος».

Η επόμενη ακρόαση, με παρουσία του Τραμπ στο δικαστήριο, προσδιορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα, καθώς προσερχόταν προς το γραφείο του εισαγγελέα, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην ιστοσελίδα Truth Social: «Κατευθύνομαι στο Κάτω Μανχάταν, στο δικαστήριο. Φαίνεται τόσο σουρεάλ, πρόκειται να με συλλάβουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική».

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, υποστήριξε ότι το γραφείο του ήταν υποχρεωμένο να συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ανεξάρτητα από τη φήμη και τους πόρους του πρώην προέδρου.

«Τηρούμε σήμερα την επίσημη ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Μπραγκ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σχετικά με τις 34 κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Τραμπ. «Κανένα ποσό χρημάτων, καμία ισχύς δύναμης δεν αλλάζει αυτή τη διαχρονική αμερικανική αρχή», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

«Δεν μπορούμε και δεν θα ομαλοποιήσουμε τη σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά», τόνισε ακόμα ο Μπραγκ, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει 34 κακουργηματικές κατηγορίες για παραποίηση επαγγελματικών αρχείων «με πρόθεση εξαπάτησης και πρόθεση απόκρυψης άλλου εγκλήματος».

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Τραμπ αντικατοπτρίζουν τη σοβαρή σημασία της διασφάλισης της νόμιμης διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Τα αληθινά και ακριβή επαγγελματικά αρχεία είναι παντού σημαντικά», τόνισε ο Μπραγκ. «Είναι ακόμη πιο σημαντικά στο Μανχάταν, το οικονομικό κέντρο του κόσμου», κατέληξε.

Η δήλωση του εισαγγελέα Αλβιν Μπραγκ

We just announced a 34-count felony indictment of former President Donald J. Trump. Learn more: https://t.co/PTTh2zlsvv pic.twitter.com/IUE6JjdrS2