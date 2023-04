Κατηγορητήριο κατά Τραμπ: Συμμετοχή σε συνωμοσία για την υπονόμευση των εκλογών του 2016

Το ιστορικό 16σέλιδο κατηγορητήριο κατά του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον διαθέσιμο δημόσια. Μεταξύ των 34 κακουργημάτων που απαγγέλθηκαν επίσημα την Τρίτη εναντίον του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορείται και για συμμετοχή σε συνωμοσία με στόχο την υπονόμευση της ακεραιότητας των εκλογών του 2016. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Όλες οι κατηγορίες -παραποίηση επαγγελματικών αρχείων σε πρώτο βαθμό- επιφέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης άνω των 100 ετών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ακόμα και αν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, είναι απίθανο ο Τραμπ να καταδικαστεί σε τόσο βαριά ποινή.

Ο Τραμπ δεν έκανε δημόσια δήλωση μετά το κατηγορητήριο, ωστόσο, μιλώντας έξω από το δικαστήριο, ένας από τους δικηγόρους του, είπε ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν «απογοητευμένος και αναστατωμένος», προσθέτοντας ότι το κατηγορητήριο ήταν «ακριβώς αυτό που περίμενε».

Διαβάστε εδώ το 16σέλιδο έγγραφο

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ αποτέλεσε μέρος παράνομου σχεδίου για την απόκρυψη αρνητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης παράνομης πληρωμής 130.000 δολαρίων που διατάχθηκε από τον κατηγορούμενο για να αποκρύψει τις αρνητικές πληροφορίες που θα έβλαπταν την εκστρατεία του.

Ο λόγος που διέπραξε το έγκλημα της παραποίησης επαγγελματικών αρχείων ήταν εν μέρει για να «προωθήσει την υποψηφιότητά του», υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο.

Πλέον, ο Τραμπ και οι δικηγόροι του μπορούν να εξετάσουν πλήρως την έκταση των κατηγοριών εναντίον του και τι πρέπει να αποδείξουν οι εισαγγελείς στη δίκη.

«Από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017, ο κατηγορούμενος ενορχήστρωσε με άλλους σχέδιο για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016, εντοπίζοντας και αγοράζοντας αρνητικές πληροφορίες για τον ίδιο, ώστε να αποσιωπηθεί η δημοσίευσή τους και να ωφεληθούν οι εκλογικές προοπτικές του κατηγορουμένου», σημειώνεται στο κατηγορητήριο.

Οι κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες προέρχονται από την έρευνα του εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, για κρυφές πληρωμές χρημάτων, που έγιναν κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016, σε γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Τραμπ, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Ο Τραμπ δήλωσε αθώος για κάθε κατηγορία, και οι δικηγόροι του είπαν ότι θα αγωνιστούν για να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος και για τις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν την Τρίτη. Ο 76χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, και επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, έφτασε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με αυτοκινητοπομπή, προκειμένου να παραδοθεί στις αρχές.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, ο Τραμπ αφέθηκε ελεύθερος και αποχώρησε από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν, περίπου δύο ώρες αφότου έφτασε εκεί για να απολογηθεί για κατηγορίες που συνδέονται με σχέδιο εξαπάτησης και χρηματισμό το 2016.

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε για ακόμα μια φορά, εξερχόμενος από το δικαστήριο, να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συγκέντρωση χρημάτων προς τους υποστηρικτές του που εστάλη λίγη ώρα αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε: «Ενώ ζούμε τις πιο σκοτεινές ώρες της αμερικανικής ιστορίας, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, είμαι σε πολύ καλή διάθεση».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στην προεδρική του εκστρατεία για το 2024, λέγοντας: «Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος ότι θα ξανακερδίσουμε τον Λευκό Οίκο και θα σώσουμε το μεγάλο μας έθνος».

Η επόμενη ακρόαση, με παρουσία του Τραμπ στο δικαστήριο, προσδιορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα, καθώς προσερχόταν προς το γραφείο του εισαγγελέα, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην ιστοσελίδα Truth Social: «Κατευθύνομαι στο Κάτω Μανχάταν, στο δικαστήριο. Φαίνεται τόσο σουρεάλ, πρόκειται να με συλλάβουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική».

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, υποστήριξε ότι το γραφείο του ήταν υποχρεωμένο να συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ανεξάρτητα από τη φήμη και τους πόρους του πρώην προέδρου.

«Τηρούμε σήμερα την επίσημη ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Μπραγκ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σχετικά με τις 34 κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Τραμπ. «Κανένα ποσό χρημάτων, καμία ισχύς δύναμης δεν αλλάζει αυτή τη διαχρονική αμερικανική αρχή», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

«Δεν μπορούμε και δεν θα ομαλοποιήσουμε τη σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά», τόνισε ακόμα ο Μπραγκ, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει 34 κακουργηματικές κατηγορίες για παραποίηση επαγγελματικών αρχείων «με πρόθεση εξαπάτησης και πρόθεση απόκρυψης άλλου εγκλήματος».

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Τραμπ αντικατοπτρίζουν τη σοβαρή σημασία της διασφάλισης της νόμιμης διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Τα αληθινά και ακριβή επαγγελματικά αρχεία είναι παντού σημαντικά», τόνισε ο Μπραγκ. «Είναι ακόμη πιο σημαντικά στο Μανχάταν, το οικονομικό κέντρο του κόσμου», κατέληξε.

Η δήλωση του εισαγγελέα Αλβιν Μπραγκ

