Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισραήλ: Είμαστε σε υψηλή επιφυλακή και ετοιμότητα, έτοιμοι να επιστρέψουμε άμεσα και δυναμικά

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε ότι ο στρατός παραμένει σε υψηλή επιφυλακή και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις μάχες σε όλα τα μέτωπα, εν μέσω των εύθραυστων εκεχειριών στο Ιράν και τον Λίβανο.

«Από την κόλαση της 7ης Οκτωβρίου, εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της στρατιωτικής μας δύναμης μέσω συνεχών μαχών», είπε απευθυνόμενος σε 120 στρατιώτες που τιμήθηκαν σε τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στην Προεδρική Κατοικία, σημειώνοντας ότι στη Γάζα, οι IDF «επικράτησαν στη μάχη κατά της Χαμάς — και τήρησαν την εντολή: «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»».

«Αυτή τη στιγμή, διεξάγουμε έντονες μάχες στον Λίβανο για να ενισχύσουμε την άμυνα των βόρειων κοινοτήτων», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

«Το ίδιο και στις μάχες κατά του Ιράν στην επιχείρηση Rising Lion και Roaring Lion», λέει, αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιουνίου 2025 με το Ιράν και την τελευταία 40ήμερη σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατηρούν υψηλή επιφυλακή και ετοιμότητα, προετοιμασμένες να επιστρέψουν άμεσα και δυναμικά στη μάχη σε όλους τους τομείς», κατέληξε ο Ζαμίρ.