Αραγτσί: Τα αμερικανικά ΜΜΕ παραποιούν τη στάση του Ιράν - Θέλουμε όρους για ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ παραποιούν τη στάση του Ιράν, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι βαθιά ευγνώμων προς το Πακιστάν και δεν αρνήθηκε ποτέ να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ.
Δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος του Ιράν είναι η εξασφάλιση των όρων για έναν οριστικό και διαρκή τερματισμό του «παράνομου πολέμου» που επιβάλλεται επί του παρόντος στη χώρα.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί δήλωσε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι για ένα οριστικό και διαρκές ΤΕΛΟΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται».
Iran's position is being misrepresented by U.S. media.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026
We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.
پاکستان زنده باد