Απειλές Ιράν σε Τραμπ για το νησί Χαργκ: Αν επιτεθεί, του έχουμε μια έκπληξη

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέφεραν τις απειλές της Τεχεράνης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αναφέρουν ότι τον περιμένει «έκπληξη» αν στείλει στρατεύματα στο νησί Χαργκ

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σχόλια της ανώνυμης πηγής, σε απάντηση σε αναφορές ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταλάβουν ή να αποκλείσουν το νησί.

Η πηγή φέρεται να είπε: «Αν ο Τραμπ κάνει λάθος σε αυτό το θέμα, θα του ετοιμάσουμε μια έκπληξη τέτοια που δεν θα μπορεί καν να μεταφέρει τα φέρετρα των στρατιωτών του από τη γη μας.»

