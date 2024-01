Αντισημιτική επίθεση στο Τορόντο: Πυρπόλησαν εβραϊκή επιχείρηση (pic)

Ένα εβραϊκής ιδιοκτησίας ντελικατέσεν στο Τορόντο έγινε στόχος και πυρπολήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης με την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση ως έγκλημα μίσους.

Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν για μια πυρκαγιά μέσα στην International Delicatessen Foods, που βρίσκεται στα βόρεια της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά, αναφέρει το Times of Israel. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Τορόντο δεν τραυματίστηκε κανείς.

Στις πόρτες του καταστήματος είχε ζωγραφιστεί γκράφιτι που έγραφε «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

