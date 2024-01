Αναλυτής JPMorgan: O Μπάιντεν θα παραιτηθεί από την προεδρική κούρσα

Την πρόβλεψη ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Δημοκρατικών για το χρίσμα εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου 2024, Τζο Μπάιντεν, θα αποσυρθεί τελικά από την προεδρική «κούρσα» έκανε κορυφαίος στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σέμπαλεστ, ο 82χρονος σήμερα Μπάιντεν θα παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του στο διάστημα από την «Σούπερ Τρίτη» στις 5 Μαρτίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2024, επικαλούμενος «λόγους υγείας».

Joe Biden will drop out of 2024 presidential race, top JPMorgan strategist predicts https://t.co/XgWen07NZH pic.twitter.com/sISxW15NWl