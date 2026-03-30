Ανάλυση Guardian: Η στρατηγική σημασία της εμπλοκής των Χούθι για το Ιράν

Η είσοδος των Χούθι της Υεμένης στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν αποτελεί εξέλιξη με κρίσιμες προεκτάσεις, τόσο για τη σύγκρουση καθαυτή όσο και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Το εύρος των συνεπειών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή που θα λάβει η εμπλοκή τους: εάν περιοριστεί σε επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ ή εάν επεκταθεί σε μια στρατηγική κίνηση υψηλού ρίσκου, όπως το κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του οι Guardian, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν, η παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα θα δεχόταν ισχυρό πλήγμα. Η γεωγραφία, όπως έχει επισημανθεί ιστορικά, μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα άσκησης ισχύος, και στην περίπτωση αυτή αποκτά καθοριστική σημασία για την εξέλιξη των διεθνών ισορροπιών.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σημαντικά τμήματα της Υεμένης από το 2014, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, αποτελούν ένα ανθεκτικό και ευέλικτο κίνημα ανταρτών. Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχουν δεχθεί, όπως η εξόντωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τους σε ισραηλινή επιχείρηση τον Αύγουστο του 2025, διατηρούν τη συνοχή τους. Ο ηγέτης τους, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ-Χούτι, παραμένει εκτός στόχαστρου, γεγονός που ενισχύει τη συνέχεια της διοίκησης.

Παράλληλα, αν και διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, δεν έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Ιράν. Η κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση του Ομάν τον Μάιο του 2025, ανέστειλε τις επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει το Ισραήλ.

Η εκεχειρία αυτή συνδέθηκε και με την επιδίωξη του Ιράν να δημιουργήσει ευνοϊκό πολιτικό κλίμα ενόψει των συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει εύθραυστη.

Η επιστροφή μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών στη συγκεκριμένη διαδρομή υποδηλώνει σχετική αποκλιμάκωση, αλλά η περιοχή εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε επιθέσεις. Οποιαδήποτε νέα ένταση θα είχε άμεσο αντίκτυπο στο κόστος μεταφορών, στις τιμές της ενέργειας και στη συνολική σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, οι περιφερειακές ισορροπίες εντός της Υεμένης παραμένουν περίπλοκες. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να διαχειριστεί την κατάσταση, επιδιώκοντας συμφωνίες τόσο με τους Χούθι όσο και με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα μέτωπα σύγκρουσης.

Σε τελική ανάλυση, η πραγματική ισχύς των Χούθι δεν έγκειται μόνο στη στρατιωτική τους ικανότητα, αλλά κυρίως στη δυνατότητά τους να επηρεάσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.