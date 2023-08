Αλβανία: Δασική πυρκαγιά μαίνεται κοντά στην πόλη Λατς – Συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του στρατού δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στην πόλη Λατς, στη δυτική Αλβανία.

Albania is fighting a large wildfire near the western town of Lac, the army and firefighters trying to keep away the flames threatening houses, the interior minister said on Tuesday. https://t.co/jnaJI4ryjB