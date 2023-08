«Άκαρπη» η πιο μεγάλη έρευνα των τελευταίων 50 χρόνων για το τέρας του Λοχ Νες

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε εδώ και δεκαετίες για το τέρας του Λοχ Νες στη λίμνη Νες της βόρειας Σκωτίας. Για δύο μέρες πάνω από 2.000 άνθρωποι μετείχαν με κάθε μέσο στις έρευνες, όμως τελικά η «Νέσι» δεν βρέθηκε, αν και όπως λένε οι εξερευνητές ακούστηκαν κάποιοι ήχοι που δεν μπόρεσαν να καταγράψουν. Η επιχείρηση μεταδόθηκε λεπτό προς λεπτό μέσω του διαδικτύου.

The biggest search for the Loch Ness Monster in five decades took place over the weekend in the Scottish Highlands as researchers and monster hunters from across the globe met to track down the elusive Nessie pic.twitter.com/RJurYNTfFe