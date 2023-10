Αίγυπτος: Έξι τραυματίες από πτώση drone κοντά σε νοσοκομείο - «Από αέρος απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα» (vid)

Βλήματα έπληξαν δύο αιγυπτιακές πόλεις της Ερυθράς Θάλασσας την Παρασκευή τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, δήλωσαν πηγές και αξιωματούχοι, καταδεικνύοντας τον κίνδυνο περιφερειακής επέκτασης της σύγκρουσης Ισραήλ-Γάζας.

Οι εκρήξεις έπληξαν την Τάμπα στα σύνορα με το Ισραήλ και τη Νουβέιμπα περίπου 70 χιλιόμετρα πιο μακριά, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας στο Reuters, λέγοντας ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες.

NEW - The town of #Taba in #Egypt’s #Sinai Peninsula was just hit by a missile, leaving x5 civilians injured.#Taba is ~250km away from #Gaza, so the origin of the missile is a mystery — for now. pic.twitter.com/efZFejeDRy