Αίγυπτος: 14 τραυματίες από πυρκαγιά σε πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ένα κτίριο τηλεπικοινωνιών στο κέντρο του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

A major fire erupted in Ramses Central, a key Telecom Egypt facility, disrupting internet and telecommunication services in Cairo and Giza.

The fire has been contained with no injuries.