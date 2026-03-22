Άγρια δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του θύματος

Νεκρός βρέθηκε στην Καρδίτσα σήμερα περίπου στις 12 το μεσημέρι στη συνοικία Καμινάδων ο γνωστός σε όλη τη Θεσσαλία, Καρδιτσιώτης τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου.

Ο 51 ετών τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από σπίτι, όπου φιλοξενούταν κατά τις πρώτες πληροφορίες.

Ο 51χρονος φέρεται να έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Για την υπόθεση έγινε μια προσαγωγή και πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που φιλοξενούσε τον τραγουδιστή στην εν λόγω οικία, κατά πληροφορίες του Mega. Εκείνος μάλιστα τόνισε, ότι ο ίδιος απουσίαζε από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου είχε πάει σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει μπράβος, με μια γυναίκα για να περάσουν τη νύχτα.

Έξω από αυτό τον βρήκαν μαχαιρωμένο. Ο μπράβος που δεν βρισκόταν εκεί αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχαν πάει και άλλα δύο άτομα στο σπίτι και αυτοί είναι που τον μαχαίρωσαν. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνονται δύο άτομα να τρέχουν.