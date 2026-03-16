🎲₿🔥Το θερμόμετρο των κρύπτο-στοιχημάτων

Επιμέλεια Κώστας Στούπας:

⚡🎲 Κρυπτο-στοιχήματα των 5 λεπτών: νέα φάση κερδοσκοπικής μανίας

💬 Τα υπερβραχυπρόθεσμα στοιχήματα σε bitcoin και άλλα crypto εξελίσσονται σε νέο πεδίο έντονης κερδοσκοπίας, καθώς στις πλατφόρμες Polymarket και Kalshi συμβόλαια διάρκειας 5 ή 15 λεπτών συγκεντρώνουν περίπου 70 εκατ. δολάρια ημερήσιου όγκου. Η Polymarket προσφέρει ήδη 5λεπτα “up-down” markets στο bitcoin, ενώ και οι δύο πλατφόρμες έχουν επεκταθεί σε ethereum, solana και XRP, με αυτά τα προϊόντα να αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το μισό της crypto δραστηριότητάς τους.

📊 Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η «μανία», αλλά και οι τιμολογιακές αναποτελεσματικότητες που δημιουργούνται. Σε τόσο μικρά χρονικά παράθυρα, οι τιμές συχνά αποκλίνουν από την πραγματική πιθανότητα, ανοίγοντας χώρο για arbitrage και για πιο εξελιγμένους traders, κυρίως firms υψηλής συχνότητας. Αυτό δείχνει ότι η αγορά μοιάζει όλο και λιγότερο με πρόβλεψη και όλο και περισσότερο με ψηφιακό καζίνο μικροδευτερολέπτων. Η ίδια η Polymarket σημειώνει ότι σε ορισμένα 5λεπτα markets ο όγκος ξεπερνά ακόμη και τα $100k ανά παράθυρο.

🏦 Παράλληλα, η τάση περνά και στα παραδοσιακά χρηματιστήρια. Το Nasdaq έχει πράγματι κινηθεί για προϊόντα δυαδικών options τύπου yes-no πάνω στον Nasdaq-100, κάτι που δείχνει ότι το μοντέλο των ultra-short στοιχημάτων μπορεί να περάσει από τα crypto και στη mainstream αγορά, εφόσον πάρει ρυθμιστική έγκριση.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εξάπλωση τέτοιων προϊόντων δείχνει αύξηση της κερδοσκοπικής διάθεσης που χαρακτηρίζει το τέλος κύκλων αποκόμισης εύκολων κερδών.

📌 Οι πολύ μικρές διάρκειες κινήσεις συνήθως ευνοούν τους ταχύτερους και τεχνολογικά ισχυρότερους παίκτες

ένδειξη ότι ο ερασιτέχνης επενδυτής συχνά παίζει σε άνισο πεδίο

📌 Η είσοδος του Nasdaq επιβεβαιώνει ότι η «λογική καζίνο» επεκτείνεται πλέον και στα παραδοσιακά assets

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΑΛΦΑ, ΑΒΑΞ, CREDIA, ΟΠΑΠ, QUALCO, ΝΤΟΠΛΕΡ, ΛΑΒΙ

🛢️⚠️ Αγορές, πετρέλαιο και ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού

🔹 Οι αγορές αρχίζουν να αποδέχονται το σενάριο μιας παρατεταμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να διατηρούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

🔹 Το ξεπούλημα σε ομόλογα και μετοχές έχει ενταθεί, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να προσαρμόσουν τις αποτιμήσεις τους στα νέα γεωπολιτικά και μακροοικονομικά δεδομένα.

🔹 Το δολάριο ΗΠΑ αναδεικνύεται στο βασικό καταφύγιο, έχοντας ενισχυθεί πάνω από 2% έναντι των βασικών νομισμάτων από την έναρξη της σύρραξης.

🔹 Οι προσδοκίες για τα επιτόκια αλλάζουν δραματικά. Οι αγορές πλέον δεν προεξοφλούν ούτε μία μείωση επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου τιμολογούσαν δύο μειώσεις.

🔹 Αντίστοιχα στην Ευρώπη, η εικόνα έχει επίσης ανατραπεί. Οι αγορές χρήματος τιμολογούσαν την Πέμπτη μία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τον Ιούλιο και πιθανότητα 70% για δεύτερη αύξηση έως τον Δεκέμβριο.

Μόλις τον Φεβρουάριο, το βασικό σενάριο ήταν τελείως διαφορετικό, με πιθανότητα 40% για μείωση επιτοκίων πριν το τέλος του 2026.

🔹 Οι επόμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών αποκτούν κομβική σημασία, καθώς οι επενδυτές περιμένουν σαφέστερα μηνύματα για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου.

🔹 Το συνολικό μήνυμα των αγορών είναι σαφές: ο συνδυασμός γεωπολιτικής έντασης, ακριβού πετρελαίου, ανοδικών αποδόσεων και σκληρότερης νομισματικής πολιτικής δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει όλο και περισσότερο περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού.

🔹 Αυτό δημιουργεί ένα μικτό περιβάλλον για τις μετοχές: οι τράπεζες μπορούν να ωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια, όμως οι ευρύτερες αγορές πιέζονται, καθώς είχαν προεξοφλήσει χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου, πιο φθηνό χρήμα και ηπιότερη νομισματική πολιτική.

🔹 Στο ελληνικό χρηματιστήριο, η πίεση δεν προέρχεται μόνο από το διεθνές κλίμα αλλά και από τις εξαγορές μεριδίων στα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία, που αναγκάζουν τις ΑΕΔΑΚ να ενισχύουν ρευστότητα μέσω πωλήσεων, επιβαρύνοντας το βραχυπρόθεσμο ταμπλό.

🔹 Η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτουν οι αναδιαρθρώσεις δεικτών και η λήξη παραγώγων (triple witching), κάτι που συνήθως αυξάνει θεαματικά τον τζίρο και τη μεταβλητότητα. Για τον FTSE Russell έχουν αναφερθεί προσθήκες των CrediaBank και Viohalco στον Large Cap, των AVAX και Qualco στον Small Cap, και των Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης, Real Consulting στον Micro Cap.

🔹 Στον STOXX, η επίσημη ανακοίνωση της 11ης Μαρτίου αναφέρει αλλαγές με ισχύ από 23 Μαρτίου 2026 στους κλαδικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ροές παθητικών κεφαλαίων και τη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά ορισμένων ελληνικών τίτλων.

🔹 Για την ΟΠΑΠ/Allwyn, υπάρχει επίσης εταιρικό ενδιαφέρον: η Allwyn έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα χρήσης 2025 με σχετική ενημέρωση/τηλεδιάσκεψη στις 19 Μαρτίου 2026. Άρα το θέμα παραμένει ισχυρός καταλύτης για τη μετοχή, αν και η ημερομηνία των αποτελεσμάτων φαίνεται να είναι 19 Μαρτίου και όχι 17 Μαρτίου.

📊 ΜΙΓ: Με κέρδη πάνω από 5% υποδέχθηκε η αγορά τα αποτελέσματα του ’25.

📈 ΝΤΟΠΛΕΡ: Περί το 8% η κίνηση της Παρασκευής, με τη μετοχή να μην έχει «ακούσει» τίποτα από την πρόσφατη διόρθωση της αγοράς. Το γεγονός ότι το χαρτί είναι μαζεμένο παίζει τον ρόλο του…

🔄 ΛΑΒΙ: Η μετοχή χωνεύει τα απόνερα της πρόσφατης ανοδικής κίνησης…

🛢️ ΕΛΠΕ: Με την κίνηση της Παρασκευής έγραψε νέο υψηλό, σε μια περίοδο που οι περισσότερες του ταμπλό κοιτούσαν τα ραδίκια ανάστροφα…

📡 ΟΤΕ: Η μετοχή κράτησε σταθερό το τιμόνι στην τρικυμία των δύο τελευταίων εβδομάδων. Με υψηλό στα 18 ευρώ, παραμένει πάνω από τα 17…

🛍️ ΜΠΕΛΑ: Ουδέν νεότερον… Ήταν κατηφορικό το μέτωπο, έπιασε και η τρικυμία του Ιράν… 🌪️

🏦📈 Τράπεζες: ποιες κερδίζουν περισσότερο με άνοδο επιτοκίων

💬 Ένα ενδεχόμενο νέας ανόδου επιτοκίων από την ΕΚΤ σε μεταγενέστερο χρόνο, υπό την πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στον πληθωρισμό, εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε υπέρ των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με τη Jefferies, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στις πλέον ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά δυνητικούς κερδισμένους σε ένα τέτοιο σενάριο.

📊 Η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει, καθώς εμφανίζει τη δεύτερη υψηλότερη αναμενόμενη αύξηση κερδών στην Ευρώπη σε περίπτωση ανόδου επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, με όφελος 5,8%. Μπροστά της βρίσκεται μόνο η Swedbank με 7,6%, ενώ ακολουθούν οι ABN Amro, NatWest και Caixabank. Ισχυρή είναι και η θέση της Eurobank με εκτιμώμενη αύξηση κερδών 4,4%, καθώς και της Εθνικής Τράπεζας με 4,3%. Η Alpha Bank κινείται χαμηλότερα, αλλά παραμένει επίσης σε θετικό έδαφος, με εκτιμώμενη ενίσχυση κερδών κατά 2,5%.

⚖️ Παράλληλα, η Jefferies εξετάζει και την αντοχή των τραπεζών σε υψηλότερο κόστος κινδύνου, δηλαδή πόση αύξηση στις προβλέψεις για επισφάλειες μπορούν να απορροφήσουν πριν εξανεμιστεί το όφελος από τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά έσοδα. Η Πειραιώς εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντέχοντας έως 17 μονάδες βάσης, η Εθνική έως 16, η Eurobank έως 14, ενώ η Alpha Bank έως 7 μονάδες βάσης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τα πιο άμεσα plays στα επιτόκια στην Ευρώπη

📌 Η Πειραιώς προβάλλει ως η τράπεζα με το πιο έντονο λειτουργικό leverage σε πιθανή νέα αύξηση επιτοκίων

📌 Η σύγκριση της ευαισθησίας στα επιτόκια με την αντοχή στο κόστος κινδύνου βοηθά τον αναγνώστη να βλέπει πιο καθαρά ποια τράπεζα έχει το πιο ισορροπημένο προφίλ

💧📊 ΕΥΔΑΠ: το πρώτο τεστ ισορροπιών μετά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

💬 Η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ στις 3 Απριλίου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη μετοχή, καθώς δεν αφορά λειτουργικά ζητήματα ή μέρισμα, αλλά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η εκλογή ενός μέλους του Δ.Σ. από τον μέτοχο πλειοψηφίας και ο ορισμός ενός ανεξάρτητου μέλους, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης.

📈 Το timing μόνο αδιάφορο δεν είναι. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της 100% θυγατρικής της Urban Services, απέκτησε ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ, με συνολικό τίμημα €103,4 εκατ. Η κίνηση αυτή δεν αλλάζει τον έλεγχο της εταιρείας, όμως προσθέτει νέο βάρος στο μετοχολόγιο και ενισχύει το ενδιαφέρον της αγοράς για την επόμενη ημέρα.

🏛️ Για την αγορά, η συνέλευση αποτελεί το πρώτο θεσμικό τεστ μετά την είσοδο ενός ισχυρού ιδιώτη παίκτη, με την εταιρική διακυβέρνηση και τις ισορροπίες στο Δ.Σ. να περνούν στο προσκήνιο.

🇬🇷📊 UBS: Στις κορυφαίες επιλογές τα ελληνικά ομόλογα

🔹 Τα ελληνικά ομόλογα συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της UBS, με τον ελβετικό οίκο να εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις αγορές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι. Παράλληλα, προτρέπει τους επενδυτές να μην εγκαταλείψουν τις αγορές, καθώς ιστορικά οι γεωπολιτικές εντάσεις σπάνια δικαιολογούν μαζική αποχώρηση από τα χαρτοφυλάκια.

🔹 Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα μπορούν να προσφέρουν αξιοπρεπείς αποδόσεις, ιδιαίτερα εάν οι τιμές τους υποχωρήσουν περαιτέρω και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό αρχίσουν να αποκλιμακώνονται.

🔹 Ο οίκος αναγνωρίζει ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν τον βασικό παράγοντα κινδύνου για την Ευρώπη. Στο πιο αρνητικό σενάριο, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας θα μπορούσε να επιβραδυνθεί ακόμη και προς το μηδέν για σύντομο διάστημα.

🔹 Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η Ευρώπη εξαρτάται σήμερα λιγότερο από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής σε σχέση με την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια το 2022, γεγονός που περιορίζει τον πληθωριστικό αντίκτυπο.

💰🇮🇱 Ισραήλ: Η ισχυρή πολεμική μηχανή χρειάζεται οικονομική ισχύ

🌍 Τα συναλλαγματικά αποθέματα του Ισραήλ (FX reserves) συνέχισαν να κινούνται ανοδικά στις αρχές του 2026, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή μακροοικονομική θέση της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας του Ισραήλ (BoI), στο τέλος του Φεβρουαρίου 2026 τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 234,553 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 1,511 δισ. δολάρια σε σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου μήνα.

📊 Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 38,2% του ΑΕΠ, ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για μια ανεπτυγμένη οικονομία και αντανακλά την ισχυρή εξωτερική θέση της χώρας. Η διατήρηση τόσο σημαντικών αποθεμάτων προσφέρει στο Ισραήλ αυξημένη νομισματική και χρηματοπιστωτική ευελιξία, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης ή διεθνών οικονομικών αναταράξεων.

🛡️ Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα συνδέονται στενά, τα υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα λειτουργούν ως βασικός πυλώνας ανθεκτικότητας, επιτρέποντας στην οικονομία να απορροφά εξωτερικούς κραδασμούς και να διατηρεί την εμπιστοσύνη των αγορών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εξέλιξη των συναλλαγματικών αποθεμάτων αποτελεί βασικό δείκτη της διεθνούς χρηματοοικονομικής ισχύος μιας χώρας

📌 Υψηλό ποσοστό αποθεμάτων προς ΑΕΠ συχνά συνδέεται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε οικονομικές ή γεωπολιτικές κρίσεις





🏦Οι ρωγμές στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και το νέο credit stress

🔹 Οι περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει πάνω από 11% από τις 19 Φεβρουαρίου, όταν η Blue Owl περιόρισε τις τακτικές τριμηνιαίες εξαγορές σε ένα από τα private credit funds της. Η κίνηση αυτή λειτούργησε σαν σήμα συναγερμού για μια αγορά που ήδη φοβάται τους κινδύνους που δεν φαίνονται εύκολα στους ισολογισμούς.

🔸 Οι επενδυτές ανησυχούν ότι κάτω από την επιφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να συσσωρεύονται αόρατες πιέσεις στο credit, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed σχεδόν εξαφανίζονται. Η αγορά των Fed funds futures πλέον δείχνει ότι δεν προεξοφλείται πλήρης μείωση επιτοκίων μέσα στο 2026.





🚢📊 MIG: πιο μικρή, πιο «μαζεμένη», πιο λειτουργική

💬 Η MIG συνεχίζει τη σταδιακή της επιστροφή σε πιο υγιή οικονομικά μεγέθη, με το 2025 να δείχνει πως το σχέδιο εξυγίανσης αρχίζει να αποδίδει. Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα €14,8 εκατ., αυξημένα κατά 30%, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα €2,4 εκατ.. Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: ο όμιλος μπορεί να έχει μικρύνει, αλλά επιχειρεί να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο ευέλικτος.

🏢 Ο βασικός μοχλός των επιδόσεων παραμένει η θυγατρική RKB στη Σερβία, η οποία συνεχίζει να ξεχωρίζει. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 32,8% στα €14,3 εκατ., ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν σημαντικά. Παράλληλα, κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις της από το 2009, ένδειξη ότι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αρχίζει να αποδίδει πιο ουσιαστικά.

💶 Καθοριστική ήταν και η πώληση μεγάλου ακινήτου στο κέντρο του Βελιγραδίου έναντι €21 εκατ., κίνηση που βοήθησε στη μείωση του δανεισμού κατά €14,7 εκατ. και έκανε τη συνολική εικόνα πιο καθαρή.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα της εταιρείας δείχνει βελτίωση ποιότητας και όχι απλώς λογιστική προσαρμογή

📌 Η RKB παραμένει το βασικό στήριγμα της επενδυτικής ιστορίας

📌 Το ξεχρέωμα και η αναδιάρθρωση ενισχύουν σταδιακά την ορατότητα για το 2026



⚡🏘️ ΔΕΗ: τοπικό ομόλογο με απόδοση 8% και άρωμα Δυτικής Μακεδονίας

💬 Μια ενδιαφέρουσα επενδυτική ευκαιρία με έντονο τοπικό αποτύπωμα ανοίγει η ΔΕΗ για τους κατοίκους Κοζάνης και Φλώρινας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικό ομόλογο με ετήσια απόδοση 8%. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει άμεσα τις τοπικές κοινωνίες με το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία.

💬 Η συνολική έκδοση ανέρχεται σε €5 εκατ. και αφορά έως 50.000 ομολογίες των €100. Το κατώτατο ποσό συμμετοχής είναι μόλις €500, ενώ το ανώτατο όριο φτάνει τις €25.000 ανά επενδυτή, στοιχείο που καθιστά το προϊόν προσιτό σε ευρύτερο κοινό. Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη και το συνολικό όφελος μπορεί να προσεγγίσει το 40% πριν από φόρους.

💬 Επενδυτικά, η κίνηση ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει σταθερή απόδοση, χαμηλό όριο εισόδου και συμμετοχή στο ενεργειακό restart της περιοχής.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η απόδοση 8% ξεχωρίζει αισθητά απέναντι στις κλασικές τραπεζικές επιλογές

📌 Το χαμηλό εισιτήριο εισόδου διευρύνει τη βάση των πιθανών επενδυτών

📌 Ο τοπικός χαρακτήρας ενισχύει τη σύνδεση της επένδυσης με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής



🤖 OpenClaw: Η τεχνητή νοημοσύνη που εξαπλώνεται γρήγορα αλλά ανησυχεί το Πεκίνο

💬 Οι κινεζικές αρχές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση της ταχέως αναπτυσσόμενης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης OpenClaw σε υπολογιστές κρατικών επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια δεδομένων. Σύμφωνα με το Bloomberg, σε ορισμένους εργαζόμενους – μεταξύ αυτών υπαλλήλους κρατικών τραπεζών και δημόσιων οργανισμών – απαγορεύεται ακόμη και η εγκατάσταση της εφαρμογής σε προσωπικά κινητά μέσω εταιρικών δικτύων.

📱 Η OpenClaw, μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία AI agents, επιτρέπει την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών: από τη διαχείριση εισερχόμενων email και τη σύνταξη απαντήσεων έως τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων, ηλεκτρονικές αγορές ή κρατήσεις ταξιδιών. Η δημοτικότητά της στην Κίνα αυξήθηκε εντυπωσιακά τις τελευταίες εβδομάδες, με ουρές χρηστών για εγκατάσταση στα κεντρικά γραφεία της Tencent στο Shenzhen και με υπηρεσίες στα social media που προσφέρουν επί πληρωμή εγκατάσταση και εκπαίδευση.



💸📜 800 Χρόνια Πληθωρισμού: Το Αληθινό Πρόσωπο του Fiat Χρήματος

📉 Το διάγραμμα της Deutsche Bank αποτυπώνει μια εντυπωσιακή ιστορική πραγματικότητα: την διαχρονική υποτίμηση της αξίας του χρήματος από το 1210 μέχρι σήμερα. Η μπλε γραμμή δείχνει τον σωρευτικό πληθωρισμό παγκοσμίως, ενώ οι γκρι ζώνες αντιπροσωπεύουν περιόδους νομισμάτων χωρίς αντίκρισμα (fiat currency systems).

📊 Για πολλούς αιώνες, όταν τα νομίσματα συνδέονταν με πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και ο άργυρος, ο πληθωρισμός κινούνταν σχετικά αργά. Ακόμη και μεγάλα ιστορικά γεγονότα —όπως η Μαύρη Πανώλη, η ανακάλυψη της Αμερικής ή οι πρώτες εκδόσεις χαρτονομισμάτων— δημιούργησαν μόνο περιορισμένες διακυμάνσεις.

⚔️ Η εικόνα αλλάζει δραματικά με την εμφάνιση των σύγχρονων κρατικών νομισμάτων. Οι πόλεμοι και οι δημοσιονομικές κρίσεις οδηγούν σε εκτύπωση χρήματος: Greenbacks στον Αμερικανικό Εμφύλιο, χαρτονόμισμα στη Γαλλική Επανάσταση, και αργότερα η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods το 1971. Από εκεί και μετά ξεκινά η πιο απότομη άνοδος της καμπύλης.

🏦 Μετά την εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού, τα περισσότερα νομίσματα λειτουργούν αποκλειστικά ως fiat, δηλαδή η αξία τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη προς τα κράτη και τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό επέτρεψε πολύ μεγαλύτερη νομισματική επέκταση, ιδιαίτερα μετά το 2008 και την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης.

📈 Το τελικό μήνυμα του γραφήματος είναι σαφές: η αγοραστική δύναμη του χρήματος διαβρώνεται σταθερά μέσα στους αιώνες, με την επιτάχυνση να γίνεται εντυπωσιακή στον σύγχρονο κόσμο του fiat.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής παρατηρεί ότι τα μακροχρόνια περιβάλλοντα fiat νομισμάτων τείνουν να συνοδεύονται από διαρκή διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

📌 Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι σπάνια περιουσιακά στοιχεία όπως χρυσός, ενέργεια ή ποιοτικές μετοχές συχνά λειτουργούν ως μακροχρόνια αντιστάθμιση πληθωρισμού

📌 Η κατανόηση των νομισματικών καθεστώτων βοηθά τον αναγνώστη να ερμηνεύει καλύτερα μακροοικονομικούς κύκλους και επενδυτικές ευκαιρίες







🔋⚡ Οι πρώτες μπαταρίες μπαίνουν στο δίκτυο

🔹 Σε φάση υλοποίησης περνά πλέον ένα κρίσιμο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την ηλέκτριση των πρώτων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες. Η ψήφιση της σχετικής τροπολογίας για την εγγραφή των σταθμών στα μητρώα των ΦοΣΕ ξεμπλοκάρει μια βασική θεσμική εκκρεμότητα και επιτρέπει στις διαδικασίες να προχωρήσουν.

🔹 Με τη δημοσίευση της ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι επενδυτές θα μπορούν πλέον να καταθέτουν αίτηση στη ΡΑΑΕΥ, ενεργοποιώντας επί της ουσίας τον ΦοΣΕ αποθήκευσης. Στη συνέχεια, θα ακολουθεί το σχετικό αίτημα προς τον ΑΔΜΗΕ για την ηλέκτριση των έργων και τη σύνδεσή τους στο σύστημα.

🔹 Ήδη κάποιοι επενδυτές έχουν κινηθεί προκαταβολικά προς αυτή την κατεύθυνση, καταθέτοντας αιτήματα στον Διαχειριστή Μεταφοράς. Ωστόσο, η διαδικασία δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούσε η εγγραφή των σταθμών στα απαιτούμενα μητρώα, γεγονός που δεν επέτρεπε ούτε την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.

🔹 Το πρώτο κύμα αναμένεται να αφορά περίπου έξι με επτά έργα αποθήκευσης, συνολικής ισχύος περίπου 250 MW. Πρόκειται για έργα που προέρχονται τόσο από τους πρώτους διαγωνισμούς όσο και από εμπορικές επενδύσεις, τα οποία εδώ και καιρό θεωρούνται τεχνικά έτοιμα να περάσουν σε λειτουργία.

🔹 Από εδώ και πέρα, το βάρος πέφτει κυρίως στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος καλείται να εξετάσει τα αιτήματα μέσα σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα εργασιών. Με βάση το πιο αισιόδοξο σενάριο της αγοράς, η πρώτη μπαταρία θα μπορούσε να ηλεκτριστεί ακόμη και μέσα στον Μάρτιο, ενώ το πιθανότερο χρονοδιάγραμμα μεταθέτει τις πρώτες συνδέσεις έως το Πάσχα.



🔌📘 Στροφή στα “μπλε” τιμολόγια ρεύματος

⚡ Ισχυρή στροφή προς τα σταθερά “μπλε” τιμολόγια καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναζητούν ασφάλεια, προβλεψιμότητα και καλύτερο έλεγχο στο κόστος του ρεύματος.

🏠 Τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι σχεδόν 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν ήδη επιλέξει σταθερά τιμολόγια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 28,53% του συνόλου των οικιακών καταναλωτών. Η άνοδος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς έναν χρόνο πριν τα συγκεκριμένα συμβόλαια είχαν επιλέξει 867.161 καταναλωτές. Μέσα σε μόλις 12 μήνες, δηλαδή, προστέθηκαν περισσότεροι από 828.000 νέοι πελάτες.

💶 Καθοριστικός παράγοντας για αυτή τη μεταβολή φαίνεται να είναι η ανάγκη των καταναλωτών για σταθερές χρεώσεις σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα στις τιμές της ενέργειας παραμένει έντονη. Στην αγορά κυκλοφορούν πλέον αρκετά ανταγωνιστικά μπλε τιμολόγια, με τιμές που σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνται ακόμη και κοντά στα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα ή και χαμηλότερα.

📉 Η μεγαλύτερη μετακίνηση πελατών προέρχεται από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία μέσα στο ίδιο διάστημα έχασαν περισσότερους από 741.000 καταναλωτές. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να διατηρούν την κυριαρχία στη λιανική αγορά, καθώς παραμένουν σε αυτά περίπου 3,4 εκατομμύρια οικιακοί μετρητές, δηλαδή το 57,19% των νοικοκυριών. Αντίθετα, τα κίτρινα τιμολόγια εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, με περίπου 840.000 καταναλωτές.

🏢 Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται και στον επιχειρηματικό τομέα. Τον Ιανουάριο του 2026 περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχε επιλέξει σταθερό τιμολόγιο, με το μερίδιο των μπλε συμβολαίων να φτάνει το 24,2%. Οι εταιρικοί πελάτες των σταθερών τιμολογίων ανήλθαν σε 391.755, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

📊 Η τάση αυτή αποτυπώνει τη σαφή επιδίωξη νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων να περιορίσουν την έκθεσή τους στις κυμαινόμενες χρεώσεις και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις ενεργειακές τους δαπάνες. Σε ένα περιβάλλον όπου η μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας παραμένει ισχυρή, τα μπλε τιμολόγια φαίνεται να εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο προστασίας του οικογενειακού και επιχειρηματικού προϋπολογισμού.

⛽🌍 Γιατί οι υψηλές τιμές πετρελαίου μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο

🛢️ Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο οι διεθνείς αγορές ενέργειας να κινηθούν σε παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών καυσίμων, πιθανώς ακόμη και μέχρι τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

📉 Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς ενέργειας, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Πρώτον, όπως επισημαίνει ο αναλυτής Άνας Αλχάτζι, ακόμη και αν σταματήσουν οι συγκρούσεις, η ενεργειακή κρίση δεν τελειώνει αυτόματα. Η επαναφορά της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου στα επίπεδα πριν από την κρίση απαιτεί χρόνο, ενώ στην περίπτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) η αποκατάσταση των ροών μπορεί να διαρκέσει ακόμη περισσότερο.

⚓ Ένας δεύτερος κρίσιμος παράγοντας αφορά τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η πιθανότητα ναρκοθέτησης ή διαταραχής της ναυσιπλοΐας, σε συνδυασμό με ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και τη στασιμότητα της παραγωγής, αυξάνει την αβεβαιότητα για τις αγορές.

🚁 Παράλληλα, οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το Ιράν ή από άλλες ένοπλες ομάδες εντείνονται. Η χρήση φθηνών drones χαμηλού κόστους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε δεξαμενόπλοια ή κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, διατηρώντας το γεωπολιτικό ρίσκο και το ενεργειακό ασφάλιστρο σε υψηλά επίπεδα.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Η έβδομη σφραγίδα

Αγαπητέ Κώστα,

Παρακολουθώ με προσοχή τη δομημένη και ορθολογική αρθρογραφία σου, μέσω της οποίας προσπαθείς να ερμηνεύσεις γεγονότα και δεδομένα με επιχειρήματα που απορρέουν από τις γνώσεις και την εμπειρία σου. Κι έτσι η αναφορά σου στο Blackbox (11/3/26, Η ψευδαίσθηση της γρήγορης ειρήνης / Η Έβδομη Σφραγίδα… ) και συγκεκριμένα «οι αγορές των τελευταίων ετών μοιάζουν να παίζουν τη δική τους παρτίδα σκάκι — όχι με τον Θάνατο, αλλά με το χάος του παγκόσμιου χρέους και την επερχόμενη οικονομική αταξία» (βλ. και το ομώνυμο βιβλίο σου) χτύπησε την «καμπάνα του συναγερμού» μου.

Γι’ αυτό επικεντρώνομαι στην Παγκόσμια Υπερδύναμη (ΗΠΑ) και στο γεωπολιτικό σκηνικό, το οποίο καθορίζουν. Έχοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα της ιλιγγιώδους αύξησης του ομοσπονδιακού χρέους (βλ. Διάγραμμα 1) και των ετήσιων δαπανών για τους τόκους του χρέους (βλ. Διάγραμμα 1) που ανέρχονται στα 14% των συνολικών δαπανών του τρέχοντος οικονομικού έτους έως σήμερα, έχω τις εξής ερωτήσεις:

1) Θεωρείς ότι αυτή η συνεχιζόμενη εξέλιξη μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον;

2) Ποια είναι τα πιθανά σενάρια αυτής της εξέλιξης χρέους – τόκων;

3) Διαβλέπεις ότι οι ΗΠΑ, ως Παγκόσμια Υπερδύναμη, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μείωση / κούρεμα / μηδενισμό του χρέους, έστω και δια των όπλων;

4) Ποια είναι η πρότασή σου για ένα χαρτοφυλάκιο αξιών (μετοχές, ομόλογα, ETF, χρυσός) υπό αυτές τις προϋποθέσεις;

Σ’ ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Γιάνκος από Δροσιά

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη χρέους των ΗΠΑ τα τελευταία 100 χρόνια







Πηγή: U.S. Treasury Department



Διάγραμμα 2: Δαπάνες κυβέρνησης ΗΠΑ, οικονομικό έτος 2026 έως σήμερα



Απάντηση: Ας πάρουμε τις ερωτήσεις μία-μία

1) Θεωρείς ότι αυτή η συνεχιζόμενη εξέλιξη μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον;

Απάντηση: Όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί ο χρόνος ή η αφορμή που θα πυροδοτήσει την έκρηξη της κρίσης.

2) Ποια είναι τα πιθανά σενάρια αυτής της εξέλιξης χρέους – τόκων;

Απάντηση: Το χρέος ιστορικά μειώνεται με τρεις τρόπους: μέσω «κουρέματος», μέσω λιτότητας ή μέσω πληθωριστικής διάβρωσης.

3) Διαβλέπεις ότι οι ΗΠΑ, ως Παγκόσμια Υπερδύναμη, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μείωση / κούρεμα / μηδενισμό του χρέους, ακόμη και δια της ισχύος;

Απάντηση: Ναι, θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

4) Ποια είναι η πρότασή σου για ένα χαρτοφυλάκιο αξιών υπό αυτές τις προϋποθέσεις;

Απάντηση: Η βασική αρχή είναι η διασπορά περιουσιακών στοιχείων. Για τους νεότερους, εξίσου σημαντική είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα παραμένουν απαραίτητες, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους.

Σε περιόδους πληθωρισμού ή πολέμου, το χρήμα συχνά χάνει μεγάλο μέρος της αξίας του. Σήμερα, για παράδειγμα, ένας τενεκές ελαιόλαδο κοστίζει περίπου 100 ευρώ. Με μια χρυσή λίρα μπορεί κανείς να αγοράσει περίπου δέκα τενεκέδες. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όμως, ένας τενεκές λάδι κόστιζε μία χρυσή λίρα. Τότε συνέφερε να έχει κάποιος ελιές και να συσσωρεύει χρυσές λίρες. Θα χρειαζόταν, βέβαια, και μια καραμπίνα για να φυλάει τις ελιές από όσους δεν είχαν λίρες για να αποκτήσουν λάδι.

Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο χρυσός αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο. Αν όμως μια κρίση βγει εκτός ελέγχου, το κράτος μπορεί να επιτάξει οτιδήποτε έχει αξία προκειμένου να διατηρήσει την τάξη. Στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’30 οι πολίτες υποχρεώθηκαν να ανταλλάξουν τον χρυσό τους σε καθορισμένη τιμή. Παρόμοιες πρακτικές είχαν εφαρμοστεί ακόμη και κατά την περίοδο του Βυζαντίου.

Συνεπώς, η λογική οδηγεί στη διασπορά σε «βαριά» περιουσιακά στοιχεία. Οι μετοχές, στο βαθμό που αντιπροσωπεύουν μερίδια πραγματικών επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, παρά την υψηλή διακύμανσή τους. Συνήθως οι μετοχές πέφτουν πρώτες σε μια κρίση — και ενίοτε μηδενίζονται — αλλά ιστορικά είναι και από τις πρώτες που ανακάμπτουν.

Ενδεικτικά, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η άνοδος των αμερικανικών αγορών ξεκίνησε αμέσως μετά το χτύπημα στο Περλ Χάρμπορ. Με την είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο, οι αγορές προεξόφλησαν ποιος θα ήταν τελικά ο νικητής.

