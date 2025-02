H συνάντηση Σκυλακάκη με Chevron - Exxon Mobil, η ώρα της Coca Cola, top picks Alpha Bank (και) Eurobank, η επόμενη μέρα στην Ευρώπη Holdings, το upside της Avax, οι προβλέψεις για Autohellas, το μήνυμα Πάιατ και οι αμυντικές business της Microsoft

Προ των πυλών η μεγάλη ενεργειακή συνάντηση που θα γίνει στο Κάιρο στις 17 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή της Ελλάδας να είναι σημαντική. Με επίκεντρο τις διεθνείς διασυνδέσεις και τους υδρογονάνθρακες, θα δώσουν το παρών όλες οι πλευρές των εμπλεκόμενων για να πατήσουν «γκάζι» στα projects.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης θα τα πει με τον Πρόεδρο της Chevron Clay Neff, αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil John Adrill.

Ο Αιγύπτιος ομόλογος του Θ. Σκυλακάκη μαζί με τον CEO αποθήκευσης και διασυνδέσεων του Copelouzos group Γιάννη Καρύδα, θα είναι, επίσης, εκεί, προκειμένου να συζητηθεί το σημαντικότερο ενεργειακό έργο που συνδέει τις δύο χώρες, το GREGY.

Το τελευταίο βρίσκεται τώρα στο στάδιο ανάθεσης μελετών και χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ που σχεδιάζονται για να παράγουν την πράσινη ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω του GREGY στην Ελλάδα. Το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη διασύνδεση GREGY, όσο και στην προώθηση των νέων θαλάσσιων περιοχών για παραχωρήσεις δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης για τις οποίες έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός.

Ψηλά στην ατζέντα θα βρίσκεται και το κομμάτι της αποθήκευσης άνθρακα CCS, καθώς με περίπτερα θα συμμετέχει στην έκθεση η ENERGEAN, η Helleniq Energy, ο ΔΕΣΦΑ, η Asprofos, αλλά και η ELSEWEDY ELECTRIC OIL & GAS SOLUTIONS, η αιγυπτιακή εταιρεία καλωδίων που έχει παρουσία στην αγορά των ΑΠΕ και αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη διασύνδεση GREGY, όσο και στην προώθηση των νέων θαλάσσιων περιοχών για τις οποίες έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός αδειοδότησης για την ανάθεση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής ύστερα από τις προτάσεις που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ για τις περιοχές «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2».

Η δημοσίευση του οικονομικού ημερολογίου από την Autohellas, αφύπνισε τη μετοχή, αν και θα λέγαμε πως συνέβαλε και η Euroxx η οποία έδωσε τιμή στόχο τα 18,20 ευρώ. Σημειώστε πως για να φτάσει στην τιμή στόχο που θεωρεί δίκαιη η χρηματιστηριακή θα πρέπει να ενισχυθεί κατά 70%. H εταιρεία ανακοίνωσε πως θα δημοσιεύσει αποτελέσματα 12 Μαρτίου και στις 10 Απριλίου θα κόψει το μέρισμα. Άρα και πάλι φέτος θα είναι μεταξύ των πρώτων εταιρειών που θα δώσουν μέρισμα. Η μερισματική απόδοση εκτιμάται για άλλη μία χρονιά πως θα είναι καλή και κοντά στο 6,5% με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx. Τα θεμελιώδη είναι υποστηρικτικά αφού παραπέμπουν σε μονοψήφιο P/E για μία ακόμα χρήση. Κάποιες ανησυχίες επενδυτών στο παρελθόν για το δανεισμό, είχαν απαντηθεί από τη διοίκηση, η οποία είχε πει πως εταιρείες ομοειδείς του εξωτερικού διαπραγματεύονται με υψηλότερους δείκτες καθαρού δανεισμού προς EBITDA. Έτσι η μετοχή ανέκαμψε χθες και ενισχύθηκε κατά 1,5%.

Η Avax είναι ακόμα μία μετοχή η οποία έχει μπει στο στόχαστρο των αναλυτών, οι οποίοι την παρακολουθούν. Μετά την Optima Bank, η οποία την παρακολουθεί από πιο παλιά, η Euroxx ξεκίνησε επίσης κάλυψη δίνοντας τιμή στόχο τα 3,40 ευρώ. Μάλιστα, η μετοχή έχει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου (73%) από όλες τις μετοχές που παρακολουθεί η χρηματιστηριακή. Υπενθυμίζεται, πως η Optima Bank είχε δώσει τιμή στόχο τα 3,03 ευρώ. Η μείωση του δανεισμού, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, αλλά και το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο θα δημιουργήσουν υψηλές ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια και θα αυξηθούν οι διανομές στους επενδυτές υποστηρίζει η Euroxx και βλέπει κέρδη ανά μετοχή 0,38 ευρώ το 2024 και 0,37 ευρώ το 2025. Η μετοχή κατέγραψε ράλι και χθες ενώ έχει σημαντική απόδοση από την αρχή του έτους περίπου 35% με τη μετοχή να βρίσκεται κοντά σε υψηλά 15 ετών.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, σήμερα (13/2) η Coca Cola 3E θα δημοσιεύσει αποτελέσματα χρήσης και σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επιστρέψει στα θεμελιώδη. Η μετοχή πρόσφατα έγραψε νέα ιστορικά υψηλά και είδε την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για αύξηση κερδών 28% και αναμένουν να ανέλθουν στα 812,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι αναλυτές περιμένουν μέρισμα 1,01 ευρώ ανά μετοχή. Κάποιοι αναλυτές περιμένουν και μία εκτίμηση για την πορεία του 2025. Προς το παρόν, περιμένουν πως το 2025 τα κέρδη προ φόρων και τόκων θα αυξηθούν περίπου 10% και θα διαμορφωθούν στα 1,28 δισ. ευρώ.

Στο προσκήνιο επανέρχεται ο όμιλος της Παιανίας με την Ευρώπη Holdings, αρχικά να παίρνει κεφάλι στην κούρσα των εξελίξεων στην ασφαλιστική σκακιέρα και να προχωρά άμεσα απ' ότι φαίνεται και ειδικότερα έως το Πάσχα στην κλειδωμένη εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική. Η γενική συνέλευση που έχει οριστεί για τις 6 Μαρτίου θα δώσει το ΟΚ στο ΔΣ για να προχωρήσει στη λήψη απόφασης ΑΜΚ ύψους 56 εκατ. ευρώ .

Στο εγχείρημα έχουν ήδη εισέλθει εφοπλιστικά και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια που στηρίζουν την Intracom Holdings και τον Σωκράτη Κόκκαλη στο project της Ευρώπης Holdings και με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, αφού πρώτα δοθεί η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα δούμε άμεσα και τα πρώτα μεγάλα deals της ασφαλιστικής που «ψήνονται» ήδη και η στήλη είναι ενήμερη.

Άλλωστε, η συγκεκριμένη εξαγορά θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πόλου με ισχυρή δυναμική στον ασφαλιστικό κλάδο, που θα έχει εχέγγυο τα σταθερά έσοδα των μισθωμάτων από ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 20% και αξία επενδύσεων σε ακίνητα πάνω από 121 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στο στρατηγείο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Παιανία έχουν τεθεί και άλλοι στόχοι τόσο για τη νέα εταιρεία όσο και σε άλλες με ισχυρό επίσης αποτύπωμα.

Alpha Bank και Eurobank είναι τα δυο top picks της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας Mediobanca, οι αναλυτές της οποίας εκτιμούν ότι η πιθανή εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς θα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας, ενώ για την Εθνική αναφέρουν ότι η πορεία των εσόδων από τόκους για το 2025 θα εξομαλυνθεί από μια βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη των δανείων.

Η Mediobanca προχωρά σε ουδέτερη σύσταση για την μετοχή της Eurobank, με τιμή στόχο τα 2,8 ευρώ ανά μετοχή, ενώ, ταυτόχρονα, θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη τράπεζα μεταξύ των τεσσάρων συστημικών σε περιουσιακά στοιχεία και πιο διαφοροποιημένη. Για την Alpha Bank θέτει ως τιμή στόχο τα 2,3 ευρώ από 2 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5,4 ευρώ έναντι 4,3.

Η σύσταση της Mediobanca και για τις δύο τράπεζές αναβαθμίζεται σε outperform. Για τη μεν πρώτη λόγω της πιο ανθεκτικής πορεία καθαρών εσόδων από τόκους (NII) σε σύγκριση με τις άλλες για το 2025 και για τη δεύτερη για τη στρατηγική ανάπτυξης και διαφοροποίησής της.

Η ιταλική επενδυτική τράπεζα διατηρεί σε ουδέτερη τη σύσταση της για την Εθνική Τράπεζα, αναβαθμίζοντας την τιμή - στόχο στα 9,5 ευρώ έναντι 8,2.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Mediobanca, η σταθεροποίηση των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη δανείων, θα επιτρέψει μια ανάπτυξη των εσόδων από τόκους κατά 2-6% για όλες τις ελληνικές τράπεζες κατά την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών των ελληνικών τραπεζών με στόχο την επέκταση, την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους μοντέλων.

Η αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης έτυχε ιδιαίτερης αναφοράς στο 6ο φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης, ο Τζέφρι Πάιατ, υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας ως «εξαιρετικά σημαντικού συμμάχου» στις ενεργειακές εξελίξεις.

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις «γέφυρες που μπορεί να χτίσει η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, την ΕΕ, το Ισραήλ και την Αίγυπτο».

Ακόμη, επεσήμανε τη σημασία των αμερικανικών εταιρειών στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, δίνοντας παραδείγματα των Chevron και ExxonMobil, και αναφέρθηκε στην επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, η οποία αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αναβαθμίζοντας τον μελλοντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στον τομέα της ενέργειας η χώρα μας, ο κ. Πάιατ, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι η Ρωσία έχει χάσει την αξιοπιστία της ως ενεργειακός εταίρος» και ότι «η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit Andrea Orcel ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole, όσον αφορά την πρόταση εξαγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας για την επίσης ιταλική Banco BPM. Η Credit Agricole είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Banco BPM.

O Orcel είναι ο κύριος παίκτης σε μια σειρά από ενδεχόμενα deals στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Τον Νοέμβριο έκανε την πρόταση εξαγοράς της Banco BPM με στόχο να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας. Η Unicredit ελέγχει επίσης το 28% της γερμανικής Commerzbank μέσω ενός μίγματος μετοχών και παραγώγων με σκοπό την πλήρη εξαγορά της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit είναι αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να κερδίσει τη στήριξη της νέας γερμανικής κυβέρνησης στο εγχείρημα αυτό μετά τις εκλογές. Η τελευταία του κίνηση ήταν να αυξήσει τη συμμετοχή της Unicredit στην ασφαλιστική Generali, ώστε να έχει μεγαλύτερη επιρροή σε μελλοντικά deals. Η Unicredit σήμερα ελέγχει πάνω από το 5% της Generali.

Για όσους αγαπούν την επιστημονική φαντασία, το Anduril είναι το φανταστικό σπαθί του Aragorn, ενός εκ των χαρακτήρων του θρυλικού μυθιστορήματος The Lord of the Rings, του J.R.R.Tolkien. Επιστρέφοντας στην πραγματικότητα, η εταιρεία που φέρει αυτή την επωνυμία ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό την σχεδίαση και κατασκευή λογισμικού και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Ο πιο γνωστός από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι ο Palmer Luckey, ο οποίος το 2014 είχε πουλήσει στην Facebook την εταιρεία Oculus VR, η οποία κατασκεύαζε συσκευές εικονικής πραγματικότητας.

Ο Luckey αποχώρησε σχετικά σύντομα από την Facebook και το 2017, μαζί με πρώην στελέχη της Palantir (PLTR NYSE), δημιούργησε την Anduril, έχοντας την υποστήριξη αρκετών παραγόντων της Silicon Valley, και κυρίως του γνωστού επενδυτή Peter Thiel. Από τότε μέχρι τώρα, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει αρκετά σημαντικά συμβόλαια από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων της χώρας.

Πύργοι επιτήρησης των κινήσεων στα σύνορα οι οποίοι ελέγχονται από μακριά και drones υψηλής τεχνολογίας είναι κάποια από τα πιο βασικά προϊόντα της επιχείρησης, η οποία προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, έχοντας εξαγοράσει μικρές εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή πυραύλων και αεροσκαφών. Αυτή την περίοδο, η Anduril συμμετέχει στον διαγωνισμό για την του αμερικανικού πενταγώνου για την ανάπτυξη ενός νέου, μη επανδρωμένου, μαχητικού αεροσκάφους.

Η εταιρεία παραμένει εκτός χρηματιστηρίων αλλά η αξία της εκτιμάται στα τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της. Πρόσφατα ανακοινώθηκε μία πολύ σημαντική είδηση που έχει άμεση σχέση με την εταιρεία. Όπως ανακοίνωσαν επίσημα η Anduril και η Microsoft (MSFT NASDAQ), η Anduril θα αναλάβει την εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού αμυντικού συμβολαίου που έχει υπογράψει εδώ και χρόνια η Microsoft με τον αμερικανικό στρατό.

Το πρόγραμμα IVAS (Integrated Visual Augmentation System) αφορά στην ανάπτυξη και κατασκευή διοπτρών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality headsets) για το προσωπικό του στρατού. Σκοπός του είναι η παροχή στους στρατιώτες «αυξημένης αντίληψης της πραγματικότητας, βελτιωμένης ικανότητας εμπλοκής με τους στόχους και περισσότερων πληροφοριών για την λήψη πιο σωστών αποφάσεων». Παρά το τεράστιο μέγεθος της γνωστής τεχνολογικής εταιρείας, το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφού η προηγούμενη πρότυπη διόπτρα ταλαιπωρούσε τους στρατιώτες που την δοκίμασαν με πονοκεφάλους και ναυτία.

Την επιτυχημένη συνέχιση και ολοκλήρωσή του αναλαμβάνει από τώρα και στο εξής η Anduril, αφού βέβαια ο στρατός δώσει και την απαραίτητη έγκριση. Στα καθήκοντα της Anduril θα περιλαμβάνονται η επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής, η μελλοντική ανάπτυξη εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, αυτές οι διόπτρες, βάρους περίπου 1,5 κιλού, προβλέπεται να δίνουν στους στρατιώτες, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την δυνατότητα νυκτερινής όρασης και να τους προειδοποιούν για επερχόμενους κινδύνους από τον αέρα.

Ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει την παραγγελία μέχρι και 121.000 διοπτρών, αφού όμως πρώτα περάσουν από τις πολύ αυστηρές δοκιμές που προβλέπεται να γίνουν αργότερα μέσα στο 2025. Αν τα πράγματα πάνε καλά, μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι πωλήσεις του IVAS προς τον αμερικανικό στρατό μπορεί να ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιο είναι το κέρδος για την Microsoft, η οποία δεν τα κατάφερε μόνη της; Αφενός το γεγονός πως δεν έχασε το συμβόλαιο και αφετέρου το ότι θα παρέχει στο πρόγραμμα IVAS υπηρεσίες cloud computing και Τεχνητής Νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, μένει στο παιχνίδι ενόψει της αναμενόμενης αύξησης των αμυντικών δαπανών στον τομέα της τεχνολογίας.

