🚨🚨🚨Ένα σήμα κινδύνου που αγνοείται

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📉 Χρυσός vs Χρεος : Το σήμα κινδύνου που αγνοείται

🪙 Τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ αντιστοιχούν πλέον σε μόλις ~3% του δημόσιου χρέους, αποτυπώνοντας μια ιστορική αποσύνδεση μεταξύ “σκληρού” χρήματος και σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

📊 Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο απόθεμα χρυσού παγκοσμίως (8.133 τόνοι), η εκρηκτική αύξηση του χρέους έχει καταστήσει τον χρυσό σχεδόν ασήμαντο ως κάλυψη.

⚖️ Σε παλαιότερες εποχές, ο χρυσός λειτουργούσε ως άγκυρα αξιοπιστίας. Σήμερα, το σύστημα βασίζεται σε fiat νόμισμα, επιτόκια και εμπιστοσύνη στις αγορές.

💰 Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ακόμη και μια μερική επιστροφή σε υψηλότερη κάλυψη θα απαιτούσε πολλαπλάσια τιμή χρυσού, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος της νομισματικής στρέβλωσης.

🌍 Το πραγματικό ρίσκο δεν είναι ο χρυσός — είναι η υπερεξάρτηση από το χρέος και η ανάγκη διαρκούς ρευστότητας για τη διατήρηση της ισορροπίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση της σχέσης χρέους / ρευστότητας βοηθά στην κατανόηση των επόμενων κινήσεων των αγορών

📌 Η ανάλυση του χρυσού λειτουργεί καλύτερα ως δείκτης συστημικού ρίσκου και όχι μόνο ως επενδυτικό asset

📌 Η αποτίμηση του χρυσού επηρεάζεται περισσότερο από νομισματικές πολιτικές παρά από φυσική προσφορά





🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΤΙC, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΙΝΤΚΑ, EVR, Ικτίνος…

⚡ Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταδιακή Επιστροφή Ρίσκου όχι του όγκου

🔍 Κάθε σταδιακή αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει την όρεξη για ρίσκο, με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities να κάνουν λόγο για ομαλοποίηση του ΧΑ.

📈 Οι μετοχές που πιέστηκαν εντονότερα εμφανίζουν τα υψηλότερα περιθώρια αντίδρασης, με έμφαση στις τράπεζες και σε εταιρείες με χαμηλότερη έκθεση σε γεωπολιτικούς κραδασμούς, όπως η ΓΕΚ Τέρνα, η ΔΕΗ, η Metlen και τα διυλιστήρια.

🛢️ Σενάρια ενεργειακού σοκ αναδεικνύουν ξεκάθαρους νικητές και χαμένους. Η HelleniQ Energy και η Motor Oil ευνοούνται άμεσα από υψηλές τιμές πετρελαίου, ενώ αντίθετα πιέζονται εταιρείες με εξάρτηση από τον τουρισμό, όπως η Aegean και η Autohellas.

🏦 Στις τράπεζες, η εικόνα είναι διττή: τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τα καθαρά έσοδα από τόκους, αλλά αυξάνουν και το κόστος κινδύνου. Παράλληλα, το real estate προστατεύεται μέσω πληθωριστικών μισθώσεων, αν και οι αποτιμήσεις επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος χρήματος.

🏗️ Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες δέχονται πιέσεις…

⚖️ Αν θέλετε την άποψή μου, η δεκαετία που διανύουμε θυμίζει τη δεκαετία του ’30. Επαναλαμβανόμενες μικρές πολεμικές εστίες που οδηγούν σε μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ δύο μεγάλων στρατοπέδων.

🌍 Τότε μεταξύ Συμμάχων και Άξονα, τώρα μεταξύ ΗΠΑ (και δυτικών συμμάχων) και Κίνας (και συμμάχων της).

⚠️ Προς τούτο, μην παίρνουν τα συναισθήματά μας αέρα με τα ράλι ανακούφισης, ειδικά όταν συνοδεύονται από χαμηλό όγκο συναλλαγών.

🧭 Στην καθ’ ημάς Ανατολή, κατά τα λοιπά, παρατηρώ τα εξής:

🤝 Deal’s: Διαβάζω για αρκετά deal’s που υποτίθεται έχουν δρομολογηθεί ή «ψήνονται» και ανησυχώ πως κάποιοι ανησυχούν περισσότερο απ’ ό,τι η αγορά και προσπαθούν να στηρίξουν τις αποτιμήσεις με ενέσεις προσδοκιών.

📉 Αν το γενικότερο κλίμα, που τείνει να διαταραχθεί από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, περάσει σε φάση αστάθειας και διόρθωσης, κανένα deal δεν πρόκειται να στηρίξει οποιαδήποτε αποτίμηση.

🌊 Όπως έλεγε ο σοφός θρύλος της Ομάχα, ο Μπάφετ, αν το κύμα της πλημμυρίδας αποτραβηχτεί, τότε θα δούμε ποιοι κολυμπούσαν γυμνοί…

🏚️ Ποιοι κολυμπούσαν γυμνοί σε προηγούμενες περιόδους μπορείτε να το δείτε από ακίνητα που πλειστηριάζονται αυτή την περίοδο…

✍️ Αυτά προς το παρόν και αμαρτία ουκ έχω…

📊 Αποτελέσματα: Χθες ανακοίνωσαν αποτελέσματα οι εταιρείες Trade Estates, Bally’s Intralot και Παπουτσάνης.

📅 Περισσότερο ενδιαφέρον θα έχουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων την Πέμπτη από τη ΔΕΗ, Τιτάν, Allwyn, Μοτοδυναμική και Lavipharm.

📉 Η περίοδος που οι εκπλήξεις στα αποτελέσματα και κάποιες εκθέσεις προκαλούσαν ράλι στις τιμές μοιάζει να έχει παρέλθει…

🎸 Τράπεζες: Κουβέντες πολλές, αβέρτα γιορτές, πες μας τι κρύβεις, έλεγε ένα παλιό ροκ τραγούδι του Δημήτρη Πουλικάκου. Εγώ θα το άλλαζα σε «Κουβέντες πολλές, αβέρτα γιορτές, έρχονται εκλογές…» και ο νοών νοείτω…

📉 TIC: Το τελευταίο ράλι της μετοχής ξεκίνησε από τα 33 ευρώ και σε λίγους μήνες έφθασε στις παρυφές των 60. Ευκαιρίας δοθείσης, με τη γενικότερη διόρθωση τώρα έχει προσγειωθεί στα 43. Μιλάμε για απώλεια πάνω από το 50% των κερδών…

🏛️ Τον παλιό καλό καιρό τα έκαναν αυτά οι οπλαρχηγοί της Σοφοκλέους και λέγαμε πως έχουμε να κάνουμε με τριτοκοσμική αγορά. Τώρα γίνονται από ξένους και μάλιστα και στα καλύτερα «μαγαζιά» των ανεπτυγμένων αγορών …

🛢️ ΕΛΠΕ-ΜΟΗ: Νέα υψηλά για αμφότερες τις μετοχές χθες. Τον τελευταίο μήνα, των αποδόσεων προηγούνται τα ΕΛΠΕ με 14% και ακολουθεί η ΜΟΗ με 11%. Στο 12μηνο η μετοχή της ΜΟΗ γράφει 72% και των ΕΛΠΕ 32%...

🛍️ ΜΠΕΛΑ: Θετική η χθεσινή αντίδραση, αλλά παραμένει αντίδραση βυθού, αφού η μετοχή συνεχίζει να κινείται κοντά στα χαμηλότερα της περιόδου.

🎰ALWN: Ποδαρικό με το νέο σύμβολο έκανε χθες η μετοχή. Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ήταν με θετικό πρόσημο, προς το τέλος βγήκαν πιέσεις με όγκο…

🎯 ΙΝΤΚΑ: Μεταξύ των πρωταγωνιστών χθες. Βέβαια, η μετοχή έχει γράψει υψηλό το 2024 στα 4,30 ευρώ. Έκτοτε, οι εξάρσεις θυμίζουν περισσότερο τραβήγματα πετονιάς παρά έναρξη κάποιου κύκλου…

🔄 EVR: Το 2025 έκανε την κίνηση από το 1 στα 2 ευρώ. Έκτοτε κινείται πέριξ του 2, καταναλώνοντας επιχειρηματικές ειδήσεις και σενάρια…

🪨 Ικτίνος: Η μετοχή έκανε ένα ράλι από τα 0,3 στα 0,6 ευρώ και μετά ξαναγύρισε στα 0,3… Σε ανύποπτο χρόνο είχαμε αναφέρει πως το σχέδιο διάσωσης δεν είναι εύκολο. Μπορεί να μην είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι περίπλοκο, με τις υποαξίες του ακινήτου που αν γραφούν δημιουργούν αρνητική καθαρή θέση…

Στο γράφημα αυτό τα «τραβήγματα της πετονιάς» μοιάζουν υποδειγματικά…

📢 Τέλος, να θυμάστε κάτι. Στα 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχω μάθει πως όπως το φως εκπορεύεται από τον ήλιο, το 99% των επιχειρηματικών ειδήσεων (είτε πίσω, είτε εμπρός από το ταμπλό), εκπορεύονται από τις επιχειρήσεις…

🚨 Όταν διαβάζουμε μια είδηση, αναζητούμε τους λόγους που την διέρρευσε αυτός που τη διέρρευσε σε αυτόν που τη μετέδωσε…

👉Φυσικά η στήλη δεν εξαιρείται…

📉 JP Morgan: Από το overweight στο neutral για το Χρηματιστήριο Αθηνών

🔎 Η JP Morgan υποβάθμισε τη σύστασή της για το Χρηματιστήριο Αθηνών σε ουδέτερη (neutral) από overweight, εντάσσοντας την κίνηση αυτή στη γενικότερη στρατηγική της για τις αγορές της αναδυόμενης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CEEMEA), με βασικό στόχο τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.

📊 Παρά τη μεταβολή αυτή, οι αναλυτές του οίκου ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι μόνιμα αρνητική. Αντίθετα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσουν εκ νέου τις θέσεις τους, εφόσον οι αποτιμήσεις γίνουν πιο ελκυστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της Νότιας Ευρώπης και βελτιωθεί η διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

🌍 Από τις επαφές της JP Morgan με επενδυτές προκύπτει η εκτίμηση ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσει ακόμη 2 έως 4 εβδομάδες, χωρίς όμως να θεωρείται, σε αυτή τη φάση, πιθανό ένα σενάριο παγκόσμιας ύφεσης.

🛢️ Την ίδια στιγμή, ο οίκος προειδοποιεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα, αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξέλιξη που θα αύξανε αισθητά την αβεβαιότητα στις αγορές.

📈 Στο χαρτοφυλάκιο προτιμήσεών της, η JP Morgan διατηρεί overweight θέσεις σε Νότια Αφρική και Πολωνία, ενώ κρατά ουδέτερη στάση για Ελλάδα, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τουρκία.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η πορεία του πετρελαίου και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός παράγοντας που θα επηρεάσει το επόμενο επενδυτικό βήμα

📌 Η σχέση ανάμεσα σε αποτιμήσεις, γεωπολιτικό ρίσκο και διεθνή επενδυτική διάθεση συνεχίζει να καθορίζει το momentum του Χ.Α.

🛢️📈 Motor Oil: Κουπόνι, αποτελέσματα και ιστορικό υψηλό

⚡ Η Motor Oil μπαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους επενδυτές, καθώς στις 20 Μαρτίου 2026 προχωρά στην καταβολή τόκων για το ομολογιακό της δάνειο, με ποσό περίπου 9,55 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου, ακολουθεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ενώ στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και το conference call της διοίκησης.

📊 Η χρονική αυτή συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η μετοχή κινείται σε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 38 ευρώ, με το φετινό ράλι να φτάνει περίπου το +21% και την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 4,2 δισ. ευρώ. Η αγορά προεξοφλεί ότι ο όμιλος μπορεί να ωφεληθεί από το νέο ενεργειακό περιβάλλον.

🛢️ Η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, η ενίσχυση των τιμών του φυσικού αερίου και το ράλι στα προϊόντα διύλισης δημιουργούν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα υποστηρικτικό για εταιρείες όπως η Motor Oil. Τα φθηνότερα αποθέματα αποκτούν υψηλότερη αξία, ενισχύοντας τη λογιστική αποτίμηση και δυνητικά τα περιθώρια κέρδους.

✈️ Επιπλέον, η ισχυρή θέση της εταιρείας στα αεροπορικά καύσιμα, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς τιμές τους έχουν εκτιναχθεί, προσθέτει ακόμη έναν καταλύτη. Έτσι, η αγορά στρέφει το βλέμμα της όχι μόνο στα αποτελέσματα, αλλά κυρίως στις εκτιμήσεις της διοίκησης για την πορεία της χρονιάς.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης βλέπει ότι η ακολουθία τόκων–αποτελεσμάτων–conference call δημιουργεί πυκνό επενδυτικό timing

📌 Η κίνηση της μετοχής σε ιστορικά υψηλά δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει θετικές εξελίξεις

📌 Στον κλάδο διύλισης, οι τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και αεροπορικών καυσίμων παραμένουν βασικοί οδηγοί κερδοφορίας

📌 Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο guidance της διοίκησης και στο κατά πόσο η δυναμική αυτή μπορεί να διατηρηθεί μέσα στο 2026

🚢📈 Capital Tankers: Το μεγάλο ναυτιλιακό στοίχημα παίρνει διεθνή σφραγίδα

🚢 Η είσοδος της Capital Tankers στο Euronext Growth Oslo συνιστά ένα ιδιαίτερα ηχηρό ορόσημο, τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τη συνολική ναυτιλιακή παρουσία ελληνικών συμφερόντων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Πρόκειται για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, αλλά και ουσιαστικό επενδυτικό βάρος.

💰 Η άντληση 500 εκατ. δολαρίων, που καταγράφεται ως η μεγαλύτερη στην ιστορία του Χρηματιστηρίου του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία και μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς, αποτελεί μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το επενδυτικό αφήγημα της Capital Tankers και τη στρατηγική που έχει χαραχθεί για τα επόμενα χρόνια.

⚓ Εκείνο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η ποιότητα του story. Η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά ως pure play στον κλάδο των crude tankers, με νεαρής ηλικίας στόλο, ισχυρή ενσωματωμένη αναπτυξιακή δυναμική και σαφή τεχνολογικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Η ύπαρξη 21 πλοίων υπό κατασκευή και επιπλέον options για 13 ακόμη πλοία προσφέρει σημαντική ορατότητα ανάπτυξης, ενώ τα LNG dual-fuel πλοία ενισχύουν τη θέση της σε ένα περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών.

🏦 Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της μετοχικής σύνθεσης, με ουσιαστική συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία της εισαγωγής και περιορίζει τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της τοποθέτησης.

👤 Τέλος, η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη πίσω από το εγχείρημα λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας εμπιστοσύνης. Το ιστορικό του στις αγορές, στις χρηματοδοτήσεις και στις εισηγμένες ναυτιλιακές πλατφόρμες προσδίδει βάθος, εμπειρία και εκτελεστική αξιοπιστία σε αυτή τη νέα χρηματιστηριακή παρουσία.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η συγκεκριμένη εισαγωγή μπορεί να διαβαστεί ως ένδειξη ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος στις διεθνείς αγορές

📌 Η έμφαση σε στόλο νέας γενιάς και σε LNG dual-fuel πλοία δείχνει καλύτερη προσαρμογή στις μελλοντικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

🎰 Bally’s Intralot: Μετασχηματισμός

🔄 Το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για την Bally’s Intralot, με την εξαγορά της BII να αλλάζει ριζικά το μέγεθος και το προφίλ του Ομίλου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,5% στα €520,6 εκατ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 41,2%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική μόχλευση της νέας δομής.

📊 Η πραγματική εικόνα όμως είναι πιο σύνθετη: χωρίς τη συνεισφορά της BII, η οργανική δραστηριότητα εμφάνισε υποχώρηση (-8,7% έσοδα, -10,9% EBITDA), δείχνοντας πίεση σε βασικές αγορές και επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών.

🌍 Το B2B παραμένει η «μηχανή» κερδοφορίας, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν, ενώ η επέκταση στο B2C μέσω της BII ανοίγει νέο κύκλο ανάπτυξης σε ρυθμισμένες online αγορες.

💰 Σε pro-forma βάση, ο όμιλος φτάνει €1,08 δισ. έσοδα και €430,8 εκατ. EBITDA, αλλά με μόχλευση ~3,4x, που απαιτεί προσοχή. Η πρόθεση για μέρισμα δείχνει αυτοπεποίθηση, αλλά και ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και απομόχλευσης.

📊 Παπουτσάνης: Διψήφια ανάπτυξη με εξαγωγικό αποτύπωμα

🧼 Η Παπουτσάνης κατέγραψε ισχυρή χρήση το 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 21% στα 79,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής της. Κινητήριος δύναμη αποτέλεσαν τα επώνυμα προϊόντα (+31%) και οι εξαγωγές (55% των εσόδων), που ενισχύουν τον διεθνή χαρακτήρα της εταιρείας.

📈 Η κερδοφορία βελτιώθηκε, με EBITDA +8% και καθαρά κέρδη +18% στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό στο 37%.

⚙️ Παρά την αύξηση εξόδων λόγω ανάπτυξης, η εταιρεία διατηρεί θετικές προοπτικές για το 2026, με έμφαση σε νέες συνεργασίες, περαιτέρω ενίσχυση επωνύμων προϊόντων και αξιοποίηση ευκαιριών στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη.

📌 Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή διψήφια αύξηση πωλήσεων υποδηλώνει εταιρεία σε φάση επέκτασης και όχι ωρίμανσης

📌 Η υψηλή συμμετοχή των εξαγωγών (55%) μειώνει τον εγχώριο κίνδυνο και ενισχύει το growth story

📌 Η αύξηση επωνύμων προϊόντων δείχνει βελτίωση περιθωρίων και brand power, στοιχείο κρίσιμο για αποτίμηση

🚢📉 Μετοχές ελληνικής ναυτιλίας: Ευκαιρίες και ρίσκο

🌍 Ο πόλεμος στο Ιράν δεν απειλεί μόνο τα ελληνόκτητα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αλλά πιέζει και τις μετοχές των ναυτιλιακών στη Wall Street. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο φόβος για κλιμάκωση και οι κίνδυνοι στις θαλάσσιες διαδρομές έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε έντονη διόρθωση.





⚓ Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στις εταιρείες tanker και LPG, με τη Dorian LPG του Τζον Χατζηπατέρα να σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς η δραστηριότητά της συνδέεται άμεσα με κρίσιμες διαδρομές από τον Περσικό Κόλπο. Αντίστοιχα, η Okeanis ECO Tankers του Γιάννη Αλαφούζου υποχωρεί, καθώς η αγορά προεξοφλεί υψηλότερο ρίσκο και πιθανές αναταράξεις στους ναύλους.





🚢 Πιέσεις δέχονται και οι dry bulk εταιρείες, όπως η Star Bulk του Πέτρου Παππά και η Diana Shipping της οικογένειας Παληού. Έτσι, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή μετατρέπεται σε διπλό πλήγμα: επιχειρησιακό στη θάλασσα και χρηματιστηριακό στο ταμπλό.



🏬 Trade Estates: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από μισθώματα και αξία χαρτοφυλακίου

📈 Η Trade Estates έκλεισε το 2025 με σαφώς ενισχυμένες επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μοντέλου της. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% στα 51,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από μισθώματα ενισχύθηκαν κατά 9,6%, δείχνοντας ανθεκτικότητα και ποιότητα χαρτοφυλακίου.

💰 Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 66,1% στα 39,9 εκατ. ευρώ, με τα FFO να ενισχύονται κατά 44,3%, στοιχείο κρίσιμο για μια ΑΕΕΑΠ. Παράλληλα, το NAV ανά μετοχή ανέβηκε στα 2,81 ευρώ, ενώ η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου έφτασε τα 601,5 εκατ. ευρώ.

🎯 Η πρόταση για μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 30,7%, ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αύξηση των FFO και των μισθωμάτων λειτουργεί ως βασικός δείκτης ποιότητας για ΑΕΕΑΠ και μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη σταθερών ταμειακών ροών

📌 Το NAV ανά μετοχή σε σχέση με την τιμή στο ταμπλό αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για εκτίμηση πιθανής υποτίμησης ή υπερτίμησης



🚀🛡️ Ondas: το στοίχημα της αυτόνομης άμυνας

🧭 Η Ondas εξελίσσεται σταδιακά σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτόνομης αμυντικής τεχνολογίας, συνδυάζοντας drones, ρομποτικά συστήματα και κρίσιμες επικοινωνίες σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό οικοσύστημα. Μέσω του βραχίονα Ondas Autonomous Systems, χτίζει ένα πολυεπίπεδο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει αποστολές σε αέρα, έδαφος και ηλεκτρονικό πόλεμο.

⚙️ Οι θυγατρικές της προσφέρουν λύσεις που εκτείνονται από FAA-certified drones και προηγμένα συστήματα επιτήρησης έως counter-UAS τεχνολογίες, τόσο κινητικές όσο και cyber/RF, αλλά και τακτικά ρομπότ πεδίου μάχης. Με τις προσθήκες των Rotron και BIRD, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητές της σε VTOL, propulsion και airborne προστασία.

🌍 Σε στρατηγικό επίπεδο, η Ondas στοχεύει στις αγορές άμυνας των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ, επιχειρώντας να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της μετάβασης προς τον AI-driven πόλεμο, την αυτονομία και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η Ondas αποτιμάται ως επενδυτικό στοίχημα πάνω στην άνοδο των αμυντικών δαπανών και της αυτόνομης τεχνολογίας

📌 Το execution risk παραμένει υψηλό, καθώς η ενσωμάτωση εξαγορών και η κλιμάκωση παραγωγής θα κρίνουν πολλά

📌 Η πραγματική αξία της εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από τα συμβόλαια, την επιχειρησιακή υλοποίηση και όχι μόνο από το τεχνολογικό αφήγημα



🏭⚔️ «Κινέζικα» Οπλικά συστήματα

🌍 Η Κίνα έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πέντε μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων παγκοσμίως την περίοδο 2021–2025, διευρύνοντας την παρουσία της κυρίως σε αγορές που αναζητούν χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη πολιτική ευελιξία στις προμήθειες.

🛰️ Όμως η πραγματική δοκιμασία δεν γίνεται στις εκθέσεις οπλικών συστημάτων αλλά στο πεδίο της μάχης. Η σύγκρουση Ινδίας–Πακιστάν το 2025 αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο τεστ για κινεζικά μαχητικά, πυραύλους και αισθητήρες, με στρατούς σε όλο τον κόσμο να μελετούν προσεκτικά τα συμπεράσματα. Η Βενεζουέλα και το Ιράν αποτέλεσαν άλλες δυο περιπτώσεις δοκιμασίας…

🛰️Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι ορισμένα κινεζικά συστήματα είχαν επιχειρησιακές επιτυχίες, αλλά ταυτόχρονα αναδείχθηκαν ερωτήματα για την αντοχή απέναντι σε ηλεκτρονικό πόλεμο, την ποιότητα των αισθητήρων και την απόδοση σε σύνθετα περιβάλλοντα μάχης.

🔧 Παράλληλα, οι αδυναμίες δεν περιορίζονται μόνο στη μάχη. Αναλύσεις της RAND έχουν καταγράψει σε τρίτες χώρες προβλήματα αξιοπιστίας, ελλείψεις ανταλλακτικών, αστοχίες ραντάρ και αδύναμη υποστήριξη μετά την πώληση, ενώ η ενσωμάτωση κινεζικών συστημάτων με δυτικά ή ρωσικά δόγματα και υποδομές συχνά αποδεικνύεται δύσκολη.

⚖️ Το συμπέρασμα είναι σαφές: τα κινεζικά όπλα παραμένουν ελκυστικά ως προς την τιμή και την πρόσβαση, αλλά η μάχη αποκαλύπτει ότι το φθηνότερο σύστημα δεν είναι πάντα και το πιο αξιόπιστο όταν αρχίζουν οι παρεμβολές, οι κορεσμένες επιθέσεις και οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.



🚀 Ηλεκτρική ενέργεια: από εισαγωγέας σε εξαγωγική δύναμη

⚡ Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αξίας περίπου €972 εκατ., επιβεβαιώνοντας μια σαφή μετατόπιση στον ενεργειακό της ρόλο. Μέχρι το 2020, τα επίπεδα ήταν περιορισμένα, με τις εξαγωγές να κινούνται κάτω από τα €200 εκατ., δείχνοντας μια αγορά χωρίς ισχυρή εξαγωγική ταυτότητα.

📈 Η ενεργειακή κρίση του 2022 αποτέλεσε σημείο καμπής, εκτοξεύοντας τις εξαγωγές κοντά στα €1,5 δισ., κυρίως λόγω της εκρηκτικής ανόδου των τιμών και της αυξημένης ζήτησης στην Ευρώπη. Αν και ακολούθησε διόρθωση το 2023, η αγορά δεν επέστρεψε στα παλιά επίπεδα.

🌍 Σήμερα, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και τη στρατηγική της θέση. Το νέο επίπεδο κοντά στο €1 δισ. δεν είναι συγκυριακό, αλλά δείχνει μια δομική αναβάθμιση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η τάση δείχνει μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα με διάρκεια

📌 Οι τιμές ενέργειας επηρεάζουν περισσότερο από τους όγκους





🌋⚡ Γεωθερμία: Καθυστέρηση με προοπτική επανεκκίνησης

🔹 Οι διαγωνισμοί για τη γεωθερμία μετατίθενται για μετά το β’ εξάμηνο 2026, καθώς προηγείται η ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για επενδύσεις. Η νέα ρύθμιση επιταχύνει τη διαδικασία, εξαιρώντας διοικητικές καθυστερήσεις από τα χρονοδιαγράμματα.

🗺️ Περιοχές όπως Θράκη, Σαμοθράκη, Χίος και Φθιώτιδα βρίσκονται στο επίκεντρο, με ισχυρό ενδιαφέρον από ενεργειακούς ομίλους.

📉 Ωστόσο, το γεωλογικό ρίσκο και οι περιορισμοί του δικτύου παραμένουν εμπόδια, αυξάνοντας την ανάγκη για κίνητρα και σταθερό πλαίσιο.

🌾☀️ Αγροβολταϊκά: το ενδιαφέρον μένει στο… ρελαντί

🔍 Τα αγροβολταϊκά προβλήθηκαν ως μια λύση που θα ένωνε αγροτική παραγωγή και καθαρή ενέργεια, όμως η αγορά δείχνει ξεκάθαρα σημάδια επιφυλακτικότητας. Οι μόλις 200 αιτήσεις που κατατέθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ αποτυπώνουν τη χαμηλή ανταπόκριση, παρά το μοντέλο της χρονικής προτεραιότητας.

⚙️ Βασικά εμπόδια παραμένουν ο περιορισμός σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, το υψηλό κατασκευαστικό κόστος και οι χαμηλές αποζημιώσεις της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι, ένα σχέδιο με μεγάλες προσδοκίες κινδυνεύει να μείνει προσωρινά «παγωμένο».

🏭 Αναπτυξιακός Νόμος: 2,5 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη των επενδύσεων

📊 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 915 επενδυτικά σχέδια μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,2 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό αυτό κύμα αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πραγματική οικονομία.

🗺️ Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το 93% των σχεδίων και το 95% των επιχορηγήσεων κατευθύνονται εκτός Αττικής, με επίκεντρο τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Έτσι, ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί ως εργαλείο περιφερειακής σύγκλισης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

🏗️ Η έμφαση δίνεται στη μεταποίηση, τη βιομηχανία και τις παραμεθόριες περιοχές, ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν και 18 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ σε κλάδους όπως η άμυνα, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, το αλουμίνιο, η ναυπηγική και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.





📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Το αλφαβητάρι του Χρηματιστηρίου

Αγαπητέ Κώστα καλημέρα σου,



Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση σου.

Επειδή το βιβλίο έχει εξαντληθεί και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να το βρω, μήπως θα μπορούσες να μου προτείνετε κάποιο βιβλίο με ανάλογο περιεχόμενο από άλλον συγγραφέα;

Επίσης θερμή παράκληση, αν γίνεται όταν γράφεις για όρους του χρηματιστηρίου και της οικονομίας γενικότερα με ξένους όρους να βάζεις σε παρένθεση και την ελληνική μετάφραση γιατί όσες φορές το ψάχνω στο google τις περισσότερες δεν υπάρχει η ανάλογη οικονομική μετάφραση

Στην διάθεση σου και πάλι.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΑΥΙΔ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απάντηση: Κάτι ανάλογο δεν έχω υπόψη μου. Για το δεύτερο θα προσπαθήσω περισσότερο.

