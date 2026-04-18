Vehicle to Grid: όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει ενέργεια…

Η Volkswagen περνά στην επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης, επιχειρώντας να συνδέσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το ίδιο το ενεργειακό σύστημα. Σε συνεργασία με την Elli, ο γερμανικός όμιλος ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία Vehicle-to-Grid (V2G), που φιλοδοξεί να μετατρέψει το EV από μέσο μετακίνησης σε ενεργό «παίκτη» του ηλεκτρικού δικτύου.

Το λανσάρισμα προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 στη Γερμανία, με τις προεγγραφές να ανοίγουν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, εντάσσοντας σταδιακά την τεχνολογία σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα χρήσης.

Η βασική ιδέα πίσω από το Vehicle-to-Grid είναι απλή: η μπαταρία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση, αλλά και ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Μέσω αμφίδρομης φόρτισης, το όχημα μπορεί να απορροφά ενέργεια όταν αυτή είναι φθηνότερη ή διαθέσιμη σε πλεόνασμα –ιδίως από ανανεώσιμες πηγές– και να την επιστρέφει στο δίκτυο όταν υπάρχει ζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο, το EV αποκτά έναν δεύτερο, ενεργειακό ρόλο.

Η πρόταση της Volkswagen δεν περιορίζεται σε μια μεμονωμένη τεχνολογία, αλλά διαμορφώνεται ως πλήρες πακέτο υπηρεσιών. Περιλαμβάνει το ηλεκτρικό όχημα, ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης, δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος, έξυπνο μετρητή, αμφίδρομο φορτιστή DC και την απαραίτητη οικιακή εγκατάσταση. Στόχος είναι ο χρήστης να έχει ενιαία εμπειρία και να μπορεί να αξιοποιήσει στην πράξη τις δυνατότητες του V2G χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.

Στο οικονομικό σκέλος, η Volkswagen εκτιμά ότι το ετήσιο όφελος για τον χρήστη μπορεί να φτάσει έως και τα 900 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ευελιξίας που επιλέγει στη διαχείριση της φόρτισης. Σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες θα αποζημιώνονται για τη διάθεση της μπαταρίας τους στην αγορά ενέργειας, ενώ σε βάθος χρόνου το όφελος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Martin Sander, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Passenger Cars με ευθύνη για Πωλήσεις, Marketing και After Sales, υπογραμμίζει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποκτήσει ευρεία αποδοχή μόνο όταν προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα στον πελάτη. Όπως σημειώνει, το V2G μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους οικιακής φόρτισης και, μακροπρόθεσμα, να προσεγγίσει ακόμη και το μηδενικό κόστος.

Τεχνολογικά, η βάση για την υλοποίηση της υπηρεσίας είναι η πλατφόρμα MEB, πάνω στην οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης («bidi-ready»). Με την επερχόμενη έκδοση 6 του λογισμικού ID., η λειτουργία θα επεκταθεί και σε περισσότερες εκδόσεις μπαταριών, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Κρίσιμος παράγοντας για την ευρεία αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι και η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πελάτες θα τον παραλαμβάνουν μέσα σε οκτώ έως δέκα εβδομάδες και, μετά την ενεργοποίησή του, θα μπορούν να αξιοποιούν τα δυναμικά τιμολόγια και τις δυνατότητες του V2G. Παράλληλα, η Volkswagen επισημαίνει ότι η χρήση της αμφίδρομης φόρτισης δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χάρη σε εξελιγμένα συστήματα προστασίας και διαχείρισης.

Πέρα από το όφελος για τον οδηγό, η εταιρεία συνδέει το Vehicle-to-Grid με τη συνολική ενεργειακή μετάβαση. Η δυνατότητα αποθήκευσης πλεονάζουσας ενέργειας και επαναδιοχέτευσής της στο δίκτυο εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων στην Ευρώπη έως και κατά 22 δισ. ευρώ μέχρι το 2040.

Με αυτή την κίνηση, η Volkswagen επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης δεν περιορίζεται στην αυτονομία ή στους χρόνους φόρτισης, αλλά επεκτείνεται στη συνολική αξιοποίηση του οχήματος ως ενεργειακού πόρου, εντάσσοντάς το σε μια πιο ευέλικτη και αποδοτική καθημερινότητα.