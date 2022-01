Παναγής Γαλιατσάτος - Johns Hopkins: Έχουμε τα εργαλεία για να τελειώσουμε την πανδημία έως το καλοκαίρι

Αισιόδοξος ότι η πανδημία μπορεί να τελειώσει στους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες, δηλώνει ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος, επικεφαλής της μονάδας Covid στο νοσοκομείο Johns Hopkins των ΗΠΑ. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό, όμως, είναι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, με πρώτο το εμβόλιο. Όσο για τους αρνητές σημειώνει πως αν έχει πάρει φωτιά το σπίτι σου, η φωτιά δεν ενδιαφέρεται αν εσύ το πιστεύεις ή όχι.

Όπως επισημαίνει το τρίπτυχο εμβολιασμός, μέτρα προστασίας – όπως οι μάσκες – και φάρμακα κατά του κορονοϊού είναι αυτά που θα βάλουν τέλος στην πανδημία, ενώ δηλώνει ότι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι ότι οι πολίτες, εν έτει 2022, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη, στην έρευνα.





Συνέντευξη στον Γιάννη Παλιούρη

- Πριν λίγες εβδομάδες είχε δημιουργηθεί η ελπίδα ότι σταδιακά η τραγική περιπέτεια με τον κορονοϊό οδεύει προς το τέλος της. Η έλευση της μετάλλαξης Όμικρον τα άλλαξε όλα. Θα είναι το 2022 μια επανάληψη των τελευταίων δύο ετών;

Το 2022 μας βρίσκει με όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε τα εμβόλια καταρχήν. Έχουμε ήδη επιβεβαιώσει ότι πετυχαίνουν ακριβώς αυτό που θέλαμε: Μας προστατεύουν από τη σοβαρή νόσηση, από την εισαγωγή στο νοσοκομείο και τη ΜΕΘ. Η απάντηση, λοιπόν, μας είναι ήδη γνωστή.

- Πέρα από το εμβόλιο ποια είναι τα άλλα όπλα στα οποία αναφερθήκατε;

Μέσα στην επόμενη χρονιά δύο χάπια, ένα από τη Merck και ένα από την Pfizer, θα βοηθήσουν πάρα πολύ στη μάχη κατά του κορονοϊού. Η πανδημία, λοιπόν, πιστεύω πως θα τελειώσει σε 6-8 μήνες. Ο κορονοϊός, όμως, θα μείνει και θα μας συνοδεύει. Το διακύβευμα είναι να μην κατακλυστούν ως τότε τα νοσοκομεία. Αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί.

- Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο;

Το τρίπτυχο εμβολιασμός, μέτρα προστασίας – όπως οι μάσκες – και φάρμακα κατά του κορονοϊού είναι αυτά που θα βάλουν τέλος στην πανδημία. Ας το πάρουμε απόφαση. Το να τελειώσει η πανδημία είναι το χέρι του κάθε ανθρώπου, το καθενός από εμάς. Δεν εξαρτάται από τους γιατρούς ή τις νοσοκομές. Αν κάθε πολίτης κατανοήσει ότι η ευθύνη να κάνει το εμβόλιο και να φορά μάσκα είναι δικιά του, η πανδημία θα φύγει. Έχουμε τα εργαλεία, ας τα χρησιμοποιήσουμε.





- Υπάρχει πιθανότητα μετά την τρίτη δόση εμβολίου να χρειαστεί και τέταρτη;



Η απάντηση απέναντι στον Covid είναι τα αντισώματα που μας δίνει το εμβόλιο. Οι έρευνες που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν ότι η τρίτη δόση δημιουργεί τα αντισώματα που απαιτούνται για αντιμετωπίσουμε και τη μετάλλαξη Όμικρον. Το εμβόλιο είναι σαν να φοράς κράνος και να βρίσκεσαι σε μηχανή. Το κράνος δεν θα σταματήσει τυχόν πτώση, αλλά αν πέσεις δεν θα τραυματιστείς σοβαρά. Το αν, λοιπόν, υπάρξει ανάγκη και για τέταρτη δόση εμβολίου θα κριθεί τώρα. Αν ο εμβολιασμός επεκταθεί, όχι μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά παντού, θα αποφύγουμε περιπέτειες που τυχόν θα προκύψουν από νέες μεταλλάξεις.

- Είναι λύση η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού;

Δυσκολεύομαι να πω ναι ή όχι. Η κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρας, αποφασίζει με βάση τα στοιχεία που έχει για τον πληθυσμό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών πριν από την υποχρεωτικότητα. Αυτό, όμως, που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι οι πολίτες, εν έτει 2021, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην επιστήμη, στην έρευνα.



- Τι θα λέγατε σε όσους ακόμα έχουν αμφιβολίες για τα εμβόλια;



Ρωτήστε τον γιατρό σας, ρωτήστε τους γιατρούς που έχουν κάνει σχετικές έρευνες. Δείτε τα στοιχεία. Εκεί που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι υψηλά, οι πληρότητες στα νοσοκομεία είναι χαμηλές. Σε τελική ανάλυση θα πω αυτό: αν έχει πάρει φωτιά το σπίτι σου, η φωτιά δεν ενδιαφέρεται αν εσύ το πιστεύεις ή όχι. Αν δεν εμπιστεύεσαι τα εμβόλια πείτε μας πως εσύ θα τελειώσεις την πανδημία. Γιατί δεν μπορείς να αμφισβητείς τα πάντα, αλλά να μην προτείνεις κάτι, να μην αναλαμβάνεις ευθύνη.

*Ο Παναγής Γαλιατσάτος είναι Assistant Professor, Division of Pulmonary & Critical Care Medicine, Co-Chair, JHHS Health Equity, Office of Diversity, Inclusion, & Health Equity, Co-Director, Medicine for the Greater Good στο Johns Hopkins