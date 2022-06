Οι άνθρωποι που μετρούσαν σταφίδες, σήμερα μετρούν βλήματα

Είχαμε την εντύπωση, ότι μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και το εσωκομματικό ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ομάδες και συνιστώσες, τη γραμμή πλέον τη χάραζε ο Αλέξης Τσίπρας και το στενό του περιβάλλον. Ωστόσο οι πρόσφατες κινήσεις ενός ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες και οι δηλώσεις ενός βουλευτή στη Βουλή, δείχνουν, ότι όλοι διεκδικούν με μανία την προβολή τους, δημιουργώντας προβλήματα παραφωνιών στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Σε μια αξιωματική αντιπολίτευση, που επιτέλους αρχίζει να συντάσσεται με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στον τουρκικό κίνδυνο, αποφεύγοντας τη γραφική φρασεολογία και τη συνθηματολογία, που ανέπτυσσε όλα αυτά τα χρόνια, σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα.

Κανονικά με έναν βουλευτή που εν έτει 2022, στο βιογραφικό του τονίζει ότι ήταν «παρών στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, στο διεθνές κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, στις κινητοποιήσεις για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, στο κίνημα των Πλατειών που εκκόλαψε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή», δεν θα έπρεπε καν να ασχοληθούμε. Διότι είναι προφανές ότι ο άνθρωπος ζει σε ένα παράλληλο πολιτικό σύμπαν, με άλλες προτεραιότητες και άλλες ιεραρχήσεις, από αυτές που απαιτούνται εν μέσω των δυσκολιών και των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Αλήθεια, τι μπορεί να περιμένουμε από έναν νέο πολιτικό, που ο επαγγελματικός του βίος και οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις του, εξαντλούνται στο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και στο κίνημα των πλατειών. Απολύτως τίποτα. Ωστόσο, η προσπάθεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να διεκδικήσει και αυτός λίγο από το φως της δημοσιότητας σε μια ταραχώδη περίοδο, προκάλεσε ένα μικρό χάος που ήταν αχρείαστο. Αλλά βέβαια, αν το παράσημο της ζωής σου, είναι «η μάχη κατά της παγκοσμιοποίησης» και «οι πλατείες», δεν μπορείς να αντιληφθείς ούτε τη σημασία, αλλά ούτε και την κρισιμότητα των στιγμών.

Το πρόβλημα δεν είναι η αναφορά στα οπλικά συστήματα που απέστειλε η Ελλάδα στα Ουκρανία. Η αναφορά αυτή όχι μόνο είχε διαρρεύσει, αλλά είχε αναρτηθεί και στον λογαριασμό του twitter του “Ukraine News Live”, με αναφορά σε ένα ελληνικό site, όπως βλέπουμε και στις ακόλουθες αναρτήσεις.

Το πρόβλημα δεν είναι ούτε η δήθεν αναφορά του στα οπλικά συστήματα που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά, τα οποία μπορεί είναι γνωστά μέσω των ετήσιων εκθέσεων του Global Exchange of Military Information, ή του OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe).

Το πρόβλημα είναι ότι μέσα από τις ερωτήσεις του, δημιουργεί ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι ξυπνάνε και κοιμούνται μέσα σε ένα περιβάλλον ψυχικής καταπόνησης από τη διαρκή αναπαραγωγή των τουρκικών απειλών.

Έτσι ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε τα BMP-1 αφού ήταν άχρηστα και πεπαλαιωμένα; Αν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν και άλλο εξοπλισμό που είναι άχρηστος ή ασυντήρητος; Αν βασίζονται σε αυτόν οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί μας; Αν οι μηχανοκίνητες Μονάδες των νησιών, που είχαν τα ΒΜΡ-1, τι θα έχουν τώρα; Αν θα πάνε άλλα τεθωρακισμένα, στη θέση τους, και πότε θα πάνε; Και αν πλέον, οι συγκεκριμένες Μονάδες δεν θα είναι μηχανοκίνητες;

Και με αφορμή την αποστολή οβίδων πυροβολικού στην Ουκρανία, συνέχισε με τις απίστευτες ερωτήσεις του. Τι είπε; «Εγώ από τα λίγα που γνωρίζω, ξέρω ότι κάθε μονάδα, π.χ. στη Λήμνο στον νομό μου, υπολογίζει το σενάριο: τόσες μέρες πολέμου, επί τόσες οβίδες την ημέρα ανάλωση, χρειάζομαι τόσες για να αντέξω μέχρι να με ανεφοδιάσουν, εφόσον καταφέρουν να με ανεφοδιάσουν. Συνεπώς, από πού έφυγαν τα βλήματα; Από τις αποθήκες πρώτης γραμμής; Από τις αποθήκες εφεδρείας; Από τα νησιά; Από τη Θράκη; Από τις αποθήκες στα μετόπισθεν; Υπάρχει προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα για την αντικατάστασή τους ή τα έχετε αποφασίσει μόνος σας; Ρωτήσατε τη Διεύθυνση Πυροβολικού και σας είπε ότι τους περισσεύουν;»

Και ο άνθρωπος αυτός, περίμενε απαντήσεις. Η έννοια του εθνικού απορρήτου, είναι φαίνεται άγνωστη στο λεξιλόγιο του βουλευτή. Τα θέματα της εθνικής άμυνας και της εθνικής ασφάλειας είναι σοβαρά. Δεν είναι επιπέδου κινημάτων πλατειών και συγκεντρώσεων για μαθητικά αιτήματα.

Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο επίπεδο που απαιτείται, αντί να μετρούν τα βλήματα, ας μετρήσουν καλύτερα τις σταφίδες που ήθελαν να στείλουν στην Ουκρανία, και ας αφήσουν την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της.