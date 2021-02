Χάνεται η εμπιστοσύνη στο αμερικανικό δολάριο;

Η κίνηση της Tesla, να μετατρέψει $1,5 δισ. από τα ταμειακά της διαθέσιμα σε bitcoin, η σειρά των άρθρων που προέτρεπαν την Apple να κάνει το ίδιο, η άνοδος της ζήτησης χρυσών νομισμάτων στις ΗΠΑ και η αντικατάσταση των διαθεσίμων σε $ των Ρωσικών τραπεζών με χρυσό, θεωρητικά κινούνται μέσα στα πλαίσια της ανησυχίας, που υπάρχει σχετικά με την απώλεια της εμπιστοσύνης προς το αμερικανικό νόμισμα.

Το $1,5 δισ. που τοποθέτησε η Tesla σε bitcoin, αντιστοιχεί στο 8% των ταμειακών διαθεσίμων της. Δεν είναι και μικρό ποσοστό. Η αμερικανική παραδοσιακή ασφαλιστική εταιρεία MassMutual που λειτουργεί από το 1851, ανακοίνωσε ότι αγόρασε $100 εκατ. σε bitcoin για το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και απέκτησε μειοψηφική μετοχική συμμετοχή ύψους $5 εκατ. στον θεσμικό διαχειριστή κρυπτονομισμάτων NYDIG. Μικρή η κίνηση, αλλά ενδεικτική του κλίματος.

Η MicroStrategy Incorporated, που παρέχει υπηρεσίες business intelligence (BI) και επιχειρηματικής συμβουλευτικής, ανακοίνωσε ότι ρευστοποίησε το ομολογιακό της χαρτοφυλάκιο ύψους $1,7 δισ. για να αγοράσει 40.000 bitcoins.

Για καθαρά εμπορικούς λόγους και για την προσέλκυση νέας πελατείας η Visa, το Paypal και η Square, ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα προβούν στην υιοθέτηση πληρωμών και σε bitcoin, επενδύοντας στην δημιουργία των σχετικών υποδομών.

Αλλά και ανάμεσα στους απλούς αποταμιευτές και μικροεπενδυτές, επικρατεί μια ανησυχία και ένας προβληματισμός. Γιατί να αποταμιεύουν τον πλούτο τους και τις καταθέσεις τους, σε τραπεζικούς λογαριασμούς και σε ομόλογα, τα οποία προσφέρουν μηδενικά επιτόκια, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση τυπώνει και διανέμει ακόμα περισσότερο χρήμα; Γιατί να κρατούν $ στα χέρια τους, τα οποία θα χάνουν διαρκώς την αξία τους, αφού φαίνεται ότι η σημερινή πολιτική των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων δεν θα αλλάξει σύντομα;

Ο Αμερικανός καθηγητής Charles Kindleberger, που δίδασκε οικονομική ιστορία στο ΜΙΤ, είχε αναφέρει πριν από 30 χρόνια, ότι το $ θα εξαφανιστεί σε βάθος χρόνου, σαν τη στάχτη. Όπως συνέβη με τη Στερλίνα, τη Γκίλντα, το Φιορίνι, το Δουκάτο και ακόμα παλαιότερα με το νόμισμα των Λεβαντίνων. Το ερώτημα κατά τον Kindleberger, δεν ήταν το αν θα συμβεί η πτώση του $, αλλά το πότε θα συμβεί. Και το επόμενο ερώτημα, είναι το πόσο γρήγορα θα συμβεί.

Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, το $ παραμένει προς ώρας το κορυφαίο αποθεματικό και εμπορικό νόμισμα, καλύπτοντας πάνω από το 95% των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Η κυριαρχία του $ βασίζεται πάνω σε γεγονότα. Ένα από αυτά είναι το μέγεθος της οικονομίας των ΗΠΑ. Ένα άλλο είναι ο ιστορικός ρόλος των ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο και στον χρηματοπιστωτικό χώρο. Ένα ακόμα γεγονός είναι αυτό της αγοράς των αμερικανικών ομολόγων, που λόγω του βάθους της, της ωριμότητας της και της ρευστότητα της, αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τη τοποθέτηση των διαθεσίμων των κρατών σε όλον τον κόσμο. Ένα ακόμα γεγονός είναι η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ.

Οπότε η αδυναμία του $, βρίσκεται περισσότερο στην αντίληψη των επενδυτών, παρά στην πραγματικότητα. Όμως, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες "the world doesn’t move on facts, it moves on perception", δηλαδή ο κόσμος κινείται όχι από τα γεγονότα αλλά από την αντίληψη περί των γεγονότων. Έτσι αρχίζουμε να διακρίνουμε την αμφισβήτηση του $ από μεγάλη μερίδα της επενδυτικής κοινότητας.

Όσο όμως δεν ανατέλλει ο διάδοχος του $, που πιθανότατα θα είναι το κινεζικό ¥, που συνηθίζουμε να το ονομάζουμε γουάν ή ρενμίνμπι, η αμφισβήτηση του $, παραμένει στα χαρτιά.

Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.