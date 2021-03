Άντζελα Γκερέκου: Δοκιμαστικό άνοιγμα του Τουρισμού από τις 16 Απριλίου

Κρίσιμος μήνας για την πορεία του τουρισμού είναι ο Απρίλιος καθώς τότε θα γίνουν τα πρώτα τεστ ενόψει της επίσημης εκκίνησης της τουριστικής περιόδου στις 14 Μαΐου υπό την αίρεση πάντα των εξελίξεων με την πανδημία. Αυτό τονίζει στο liberal η κ. Άντζελα Γκερέκου σημειώνοντας πως στις 16 Απριλίου θα ξεκινήσει το δοκιμαστικό άνοιγμα. Τι αναφέρει η πρόεδρος του ΕΟΤ για το σχέδιο που αφορά στον τουρισμό, τους στόχους που τίθενται, τα μέτρα προστασίας με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος του ΕΟΤ ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε πως είναι και ανθεκτικός και διαθέτει αντισώματα προσθέτοντας μάλιστα πως μπορεί να μεταλλάσσεται παράλληλα όμως η χώρα και οι αρμόδιοι φορείς αναπτυσσουν και μια εξαιρετικά ευέλικτη στρατηγική με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας. «DESTINATION GREECE-HEALTH FIRST, όπως είναι και το μήνυμα της εξειδικευμένης καμπάνιας που τρέχει, εδώ και καιρό, από τον ΕΟΤ» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κ. Γκερέκου το πρώτο δοκιμαστικό άνοιγμα, εφόσον το επιτρέψει η πανδημία τοποθετείται στις 16 Απριλίου με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα και αφορά χώρες όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει ενώ στις 14 Μαΐου προβλέπεται άνοιγμα για όλες τις χώρες

Βασικό όπλο στην προσπάθεια αυτή το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, που θα αποδεικνύει τον εμβολιασμό, το αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ή την ανάρρωση από COVID-19.

Η κ. Γκερέκου χαρακτηρίζει ακόμη ως ζωτικής σημασίας το στοίχημα για έσοδα ανάλογα με το 40%-50% των μεγεθών του 2019 για την πορεία της ελληνικής οικονομία προσθέτοντας παράλληλα ότι «για να πιαστεί αυτός ο στόχος χρειάζονται πολύ καλές πληρότητες ήδη από τον Ιούνιο».

Τέλος, η πρόεδρος του ΕΟΤ σημειώνει πως τα μηνύματα από το εξωτερικό είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, επισημαίνει την ανάγκη για εμβολιασμό των εργαζομένων στον τουρισμό και των επαγγελματικών πρώτης γραμμής ενώ αναφέρεται στον θεματικό βιωματικό τουρισμό για τον οποίο ο οργανισμός έχει δημιουργήσει και 4 micro campaigns, παράλληλα με την κεντρική διεθνή καμπάνια με τους εξής άξονες: Υγεία-Ευεξία, Τουρισμός Υπαίθρου, Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία.

Συνέντευξη στον Τάσο Ευαγγελίου

- Κυρία Γκερέκου, ο κορονοιός δείχνει ανθεκτικός, ο ελληνικός Τουρισμός πόσο ανθεκτικός είναι;

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, ο ελληνικός Τουρισμός απέδειξε ότι και ανθεκτικός είναι και «αντισώματα» διαθέτει και ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα «πεθάνει» από την κρίση, που έχει ξεσπάσει λόγω covid.

Ο κορονοϊός μεταλλάσσεται αλλά μαζί του και εμείς καθώς αναπτύσσουμε μια εξαιρετικά ευέλικτη στρατηγική, όλο αυτό το διάστημα.

Από το 2020, από την αρχή της πανδημία, βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε ad hoc τα θέματα. Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες πρωτόγνωρες συνθήκες , οφείλεις να σκεφτείς ??out of the box??.

Αποτιμώντας τη χρονιά του ?20 λοιπόν, θα έλεγα με βεβαιότητα ότι καταφέραμε να παγιώσουμε το προφίλ της Ελλάδας, ως ασφαλούς υγειονομικού προορισμού.

Το 2021, πιστεύω ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα, η γενική επιμόρφωση και η γενική προετοιμασία ήδη υπάρχουν .

Τώρα έχουμε και επιπλέον όπλα: η εμπειρία με τα εμβόλια, τα φάρμακα και σε λίγο θα έχουμε το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, όποτε θεωρώ ότι έχουμε πολλούς περισσότερους ?«συμμάχους?» στο πλευρό μας.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας και αφού η έναρξη της τουριστικής δραστηριότητας δεν θα γίνει, επίσημα, πριν από τα μέσα Μαΐου, ο τομέας της ευρύτερης οικονομίας της φιλοξενίας, που έχασε τα 3/4 του εισοδήματός του τη χρονιά που μας πέρασε, θα χρειαστεί επιπλέον μορφές στήριξης για όλο το 2021.

Η Ελλάδα με σκληρή δουλειά και προετοιμασία από όλους τους εμπλεκόμενους, πιστεύω ότι θα καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, χάρη και στα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε και το περσινό καλοκαίρι.

Τόσο στον ΕΟΤ όσο και στο υπουργείο, όλον αυτό τον καιρό, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες, η πλήρης ψηφιοποίηση του Υπουργείου και του ΕΟΤ, προχωρά ταχύτατα, υποστηρίζοντας στοχευμένες ανά κοινό ενέργειες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Όλοι μαζί εκπαιδευόμαστε στα νέα δεδομένα, καθώς όλος ο τουριστικός τομέας αναγεννιέται.

Αυτή ήταν και μια αναπάντεχη επίδραση του covid, λειτούργησε ως επιταχυντής στην προώθηση δράσεων, που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό.

- Η κυβέρνηση δηλώνει πως στόχος είναι το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού από τα μέσα Μαΐου. Είναι εφικτό αυτό;

Πρώτα απ? όλα και στο άνοιγμα της τουριστικής αγοράς μας το ?21, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, έρχεται πρώτη. DESTINATION GREECE-HEALTH FIRST, όπως είναι και το μήνυμα της εξειδικευμένης καμπάνιας που τρέχει, εδώ και καιρό, από τον ΕΟΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σας είπα και πριν, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Από κει και πέρα το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού θα αναπτυχθεί ως εξής χρονικά: o Απρίλιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για την πορεία του τουρισμού, καθώς τότε θα γίνουν τα πρώτα τεστ ενόψει της επίσημης εκκίνησης της τουριστικής περιόδου στις 14 Μαΐου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει να ανοίξει πειραματικά η χώρα πριν από το Πάσχα για τουρίστες από τη Ρουμανία, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο (η επιλογή έγινε με βάση τα επίπεδα εμβολιασμού στις παραπάνω χώρες). Να διευκρινίσω στο σημείο αυτό ότι αναφορικά με τη Μεγάλη Βρετανία τελούμε και εν αναμονή των αποφάσεων. Μη ξεχνάμε ότι ο πρωθυπουργός Τζόνσον στις 22 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη για την έξοδο από το lockdown, σύμφωνα με τον οποίο, στις 12 Απριλίου το ειδικό task force θα ανακοινώσει τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι αποφάσεις σε σχέση με τα ταξίδια από και προς Μεγάλη Βρετανία.

Πάντως, η πορεία του Απριλίου θα μας δείξει πολλά καθώς και το προσεχές Πάσχα, το οποίο αποτελεί το πρώτο μεγάλο crash test για τη φετινή χρονιά.

Στις 16 Απριλίου, τοποθετείται λοιπόν το πρώτο δοκιμαστικό άνοιγμα του τουρισμού με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα, εφόσον βέβαια το επιτρέψει η πανδημία.

Στόχος είναι να χτιστεί βήμα – βήμα η πορεία προς το καλοκαίρι και να δοκιμαστούν τα νέα πρωτόκολλα εισόδου.

Στη συνέχεια: προχωράμε για τις 14 Μαΐου όπου ο ελληνικός τουρισμός θα ανοίξει προς όλες τις χώρες. Μέχρι τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη με το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, που θα αποδεικνύει τον εμβολιασμό, το αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ή την ανάρρωση από COVID-19.

Παράλληλα προχωράνε οι διμερείς συμφωνίες, όπως ήδη γνωρίζετε, με χώρες όπως η Σερβία και η Ρωσία.

Το άνοιγμα προς τις παραπάνω αγορές διευκολύνεται και με το γεγονός ότι η Ε.Ε αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών της την αναγνώριση του ρώσικου εμβολίου μεταξύ άλλων.

- Έχετε δηλώσει πως για την τουριστική περίοδο του τρέχοντος έτους υπάρχει δυνατότητα και προοπτική τα έσοδα να φτάσουν μέχρι και το 50% των εσόδων του 2019. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό;

Όλο αυτόν τον καιρό, σχεδόν ένα χρόνο τώρα κάνουμε crisis management.

Το στοίχημα για 40%-50% των μεγεθών του 2019 είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Για να πιαστεί αυτός ο στόχος χρειάζονται πολύ καλές πληρότητες ήδη από τον Ιούνιο.

Αισιοδοξούμε γιατί όπως σας είπα έχουμε πολλά περισσότερα υγειονομικά όπλα στη φαρέτρα μας

Και έχουμε ήδη σημαντική παρακαταθήκη από πέρυσι για την πορεία της φετινής χρονιάς. Όπως επισημαίνεται και στο τελευταίο στατιστικό δελτίο του Insete, το γεγονός ότι ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών της χώρας, παρά τα ενισχυμένα υγειονομικά μέτρα εντός κι εκτός ξενοδοχείων, ήταν ψηλότερος.

Παρατηρείται γενικότερα βελτίωση παροχής υπηρεσιών και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κέρδος της τουριστικής σεζόν 2020 που ενδυναμώνει το brand της χώρας.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι προσδοκίες, όσον αφορά τα έσοδα, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι μέσω εξελιγμένων εργαλείων marketing στοχεύουμε με έμφαση και σε συγκεκριμένα κοινά, υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο που μας κάνει πιο αισιόδοξους είναι ένα σημαντικό insight που έχουμε: o φόβος της πανδημίας είναι φυσικά ισχυρός, όμως το ίδιο ισχυρή είναι φέτος και η επιθυμία για ταξίδι.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα World Travel Monitor, για λογαριασμό της ΙΤΒ 2021, τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών παγκοσμίως σκοπεύουν να ταξιδέψουν και πάλι φέτος στο εξωτερικό.

Φυσικά, η συγκρατημένη αισιοδοξία μας δεν βασίζεται σε νούμερα προκρατήσεων. Δεν μπορούμε, παγκοσμίως, να έχουμε προκρατήσεις, όταν τα δεδομένα της πανδημίας μεταβάλλονται μέρα τη μέρα. Αναπόφευκτα και για την φετινή χρονιά, θα επικρατήσει η τάση των last minute κρατήσεων τόσο για τους καλοκαιρινούς, όσο και για τους χειμερινούς μήνες.

Η κρίση άλλωστε αυτή, μην ξεχνάμε, είναι ξεκάθαρα υγειονομική και είναι πολυπαραγοντική.

Μια αλλαγή στα υγειονομικά δεδομένα θα μπορούσε να αποτυπωθεί άμεσα στις αφίξεις, επιτυγχάνοντας τον στόχο της επαναφοράς του 50% της κίνησης του 2019, που είχε τεθεί αρχικά αλλά όλα εξαρτώνται από την υγειονομική εξέλιξη της κατάστασης.

- Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνει ο ΕΟΤ από το εξωτερικό και τα μεγάλα πρακτορεία εν όψει της τουριστικής περιόδου;

Τα μηνύματα από τις αγορές του εξωτερικού είναι πολύ θετικά. H Ελλάδα παραμένει σταθερά ως μια κορυφαία επιλογή όσων επιθυμούν να ταξιδέψουν. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις πρόσφατες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις όπως στην ΙΤB και MIT.

Κρατήσεις βέβαια, όπως σας είπα και πριν δεν υπάρχουν σε μεγάλα ποσοστά. Οι tour operators στο σύνολο τους μιλούν για last minute κρατήσεις, που αναμένουν.

Το καλό βέβαια είναι ότι οι συγκεκριμένοι tour operator, που συνεργαζόμαστε διεθνώς, έχουν εξαιρετική γνώση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς και το απαραίτητο know how για την επιτυχή αντιμετώπιση ενός μπαράζ last minute κρατήσεων.

Όμως επαναλαμβάνω και αυτό επιβεβαιώνεται από τους tour operator η Ελλάδα έχει κρατήσει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός αλλά και ως ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός και φέτος.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που φτάνουν από τους tour operators, έχουν να κάνουν με το προφίλ των ταξιδιωτών, που επιθυμούν να έρθουν στη χώρα μας.

Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού (υπαίθρου, αγροτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός κλπ) έχουν όλο και περισσότερη ζήτηση.

Επίσης, τα πολυτελή πακέτα διακοπών- a la carte, που επιτρέπουν το καθεστώς ιδιωτικότητας, λειτουργεί και σαν ένα είδος προστασίας από τον ιό, συν τοις άλλοις, έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Στοιχείο πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε για τα τουριστικά έσοδα της χώρας.



- Το περασμένο καλοκαίρι είδαμε πολλά ξενοδοχεία μεγάλα και μικρά να μένουν κλειστά. Εκτιμάτε πως φέτος θα ανοίξουν περισσότερα ή θα κριθεί αυτό από την κινητικότητα των τουριστών;

Ναι, θεωρώ ότι η ξενοδοχειακή κοινότητα είναι και αυτή με ??αναμμένες τις μηχανές??. Οι επιχειρηματίες ετοιμάζονται πυρετωδώς να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Μια δεύτερη χαμένη χρονιά θα ήταν για όλους καταστροφική.

Αυτό το μήνυμα του δυναμικού ανοίγματος του ξενοδοχειακού τομέα έστειλε και ο κος Βασιλικός στα πλαίσια της ΙΤΒ.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να επισημάνω και το εξής: τo 2020 είχαμε πολλές ξενοδοχειακές μονάδες κλειστές, τα νούμερα αφίξεων ταξιδιωτών ??έπεσαν?? στα 7 εκατομμύρια περίπου, παρόλα αυτά, ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να συμμετέχει με 4 δις ευρώ στο εθνικό Α.Ε.Π

Το θεωρώ άλλο ένα σημείο της ανθεκτικότητας του brand GREECE.

- Πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εργαζόμενων στον τουρισμό αλλά και των επαγγελματικών «πρώτης γραμμής» το ταχύτερο δυνατό; Έχετε κάποια ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό;

Πρόσφατα, ο Υπουργός, κος Θεοχάρης ανακοίνωσε 5 άξονες αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων προκειμένου να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια η επανεκκίνηση. Ανάμεσα σε αυτούς αναφέρεται ρητά ότι:

-Αμέσως μετά τις ευπαθείς ομάδες, σειρά έχουν να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό.

-Παράλληλα και μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όλων των εργαζομένων, θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση διαγνωστικά τεστ.

Οι άνθρωποι του τουρισμού είναι οι καθημερινοί ήρωες που πέρυσι έδωσαν έναν τεράστιο αγώνα και καλούνται να κάνουν το ίδιο και φέτος. Η προστασία της υγείας τους αποτελεί, χωρίς καμιά υπερβολή, ύψιστο χρέος της πολιτείας.

- Ποιο είναι το σχέδιο προβολής της χώρας του ΕΟΤ για τον Τουρισμό; Αφορά μόνο την τρέχουσα περίοδο, λόγω συνθηκών, ή υπάρχει ποιο μακροπρόθεσμη στόχευση;

Ο ΕΟΤ έχει καταρτίσει ένα τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού.

Αρχικά εστιάζει σε μια καμπάνια για το 2021, αλλά συνολικά θα είναι και ένας οδικός χάρτης, για το πώς κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν.

Για το 2021, οι βασικοί στόχοι της νέας επικοινωνίας είναι:

- η ανάκαμψη της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού

-η εδραίωση της ως “top of mind” ταξιδιωτικής επιλογής των ταξιδιωτών

-η προβολή της, ως μοναδικού πολυνησιακού προορισμού, με απαράμιλλης ομορφιάς ενδοχώρα, που προσφέρει έναν μοναδικό πλούτο από αυθεντικές, εξατομικευμένες εμπειρίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με υπευθυνότητα ως προς την ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.

Όλα όσα θέλεις είναι στην Ελλάδα. Το μόνο που θες να ζήσεις είναι η απόλυτη, ολιστική εμπειρία που λέγεται Ελλάδα.

All you want is Greece, όπως είναι και το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας μας. Το μόνο που θες είναι η Ελλάδα για να επιστρέψει η αισιοδοξία και το χαμόγελο στα χείλη.

Φέτος, η καμπάνια προβολής της Ελλάδας δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως στο παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και οκτάμηνη, η έντασή της θα αυξομειώνεται, όποτε χρειάζεται ανάλογα με τη ζήτηση, τις χώρες στόχευσης και τα δεδομένα της πανδημίας.

Στο marketing mix, ο ρόλος των digital media καθώς και νέων πρακτικών, όπως το programmatic marketing, επιτρέπουν την ευθεία στόχευση των ειδικών κοινών που θέλουμε, τη στιγμή που το θέλουμε.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καμπάνιας, θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εκκίνησή της θα γίνει, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν ακόμη στόχο της ευρύτερης στρατηγικής μας, που είναι η ανάδειξη νέων προορισμών. Είναι ανάγκη για την ισοδύναμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Είναι ανάγκη των τοπικών κοινωνιών αλλά και του νέου ταξιδιώτη στη μεταcovid εποχή.

Δημιουργούμε περισσότερους επιτυχημένους προορισμούς… και επιτυχημένος προορισμός είναι πρώτα ο προορισμός που είναι επιτυχημένος για τους πολίτες του. Ένας προορισμός με βάση του την καλή ζωή και τις μοναδικές εμπειρίες, που θα βιώσει στο ταξίδι του ο επισκέπτης και θα τις κουβαλάει μαζί του.

Ένας τουρισμός χωρίς αποκλεισμούς, που ο επισκέπτης θέλει να γίνει μέρος αυτής της νέας εμπειρίας και να επαναπροσδιορίσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Το άνοιγμα νέων προορισμών εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια για ένα νέο μοντέλο, ενός αειφόρου τουρισμού, που ακολουθεί τις αρχές που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. «Travel, enjoy, respect» αλλά και support. Τουρισμός, ο οποίος θα βασίζεται στον άνθρωπο και θα στηρίζει τον άνθρωπο.

- Ο θεματικός τουρισμός συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό σας;

Η Ελλάδα έχει ένα δυνατό brand name που βασίζεται στην αντίληψη και τις εμπειρίες που μπορεί να έχει κάθε επισκέπτης.

Μπορεί να προσφέρει έναν ανεπανάληπτο πλούτο αυθεντικών, βιωματικών ή θεματικών, όπως συνηθίζεται να λέγονται, εμπειριών, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η οικονομία του βιώματος είναι στην αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας τουριστικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει λοιπόν έναν θησαυρό στα χέρια της και ήρθε η ώρα να τον εκμεταλλευτεί.

Στα πλαίσια της προώθησης του θεματικού βιωματικού τουρισμού φέτος έχουμε δημιουργήσει και 4 micro campaigns, παράλληλα με την κεντρική διεθνή καμπάνια. Οι άξονες είναι:

Υγεία-Ευεξία, Τουρισμός Υπαίθρου, Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία.

Αξιοποιούμε έτσι και την τάση των Millennials να καταγράφουν ταξιδιωτικές εμπειρίες και το σίγουρο είναι ότι θα επιζητούν κι άλλες, πιο ουσιαστικές όσο και πλούσιες εμπειρίες, οι οποίες θα κινούνται πέρα από το παραδοσιακό… δίδυμο, «ήλιος-θάλασσα». Από τη στιγμή που οι εμπειρίες τους θα καταγραφούν στο διαδίκτυο, στη συνέχεια θα διαμοιραστούν, προσδίδοντας έτσι ώθηση και υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Σε αυτά τα πλαίσια ανάδειξης του θεματικού τουρισμού, ο ΕΟΤ συνεργάζεται με όλους τους φορείς, που προσφέρουν ή και δημιουργούν τέτοιου είδους δράσεις κι υπηρεσίες.

Και φυσικά δίνει τη δυνατότητα για προβολή τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις και δράσεις, που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση.

Δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στις αρχές της αειφορίας, με κέντρο τον άνθρωπο και σε αρμονία με το περιβάλλον, πιστεύω πραγματικά ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο αυθεντικού βιωματικού τουρισμού, όπου το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή του ταξιδιώτη, ως μια ολότητα πλέον, όπως ορίζεται αυτή και από το αρχαιοελληνικό ευ ζην, θα απολαμβάνει την απόλυτη εμπειρία της αναγέννησης.