Αν όχι η J Lo και η Lady Gaga, τότε ποιος;

Jennifer Lopez. Μισό δισεκατομμύριο αναφορές στον παγκόσμιο ιστό. Lady Gaga. Σχεδόν 200 εκατομμύρια αναφορές. Αν όμως την αναζητήσετε ως Lady G θα δείτε πως οι αναφορές στο όνομά της φτάνουν τα 4,5 δισεκατομμύρια. Αν είχατε καμιά αμφιβολία γιατί τα χρυσά κορίτσια της showbiz μετείχαν στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, αναρωτηθείτε: Αν όχι αυτές, ποιες;

Μπορεί κάποιες ευαίσθητες μύτες στην Ευρώπη να σούφρωσαν για τη συμμετοχή καλλιτεχνών στην εκδήλωση, αλλά η αλήθεια είναι μία: όποιος περίμενε σοπράνος και τενόρους ντυμένους με τουαλέτες και φράκα, ήταν εντελώς έξω από την πραγματικότητα.

Οι ΗΠΑ έχουν σπουδαίους καλλιτέχνες και σε άλλους τομείς της μουσικής. Έχουν και τη σοβαρότητα να τους δείχνουν. Είναι, άλλωστε, από τα καλύτερα πράγματα που μπορούν να δείξουν παγκοσμίως, εμπνέοντας και άλλους λαούς.

Ας το παραδεχτούμε: ο νεαρός έφηβος στο τελευταίο χωριό του Μπουρούντι, ίσως και να μην γνωρίζει τον πρόεδρο της χώρας του. Τη J Lo και τη Lady G τις γνωρίζει γιατί έχει ακούσει τα τραγούδια τους. Κάποιοι νέοι έχουν εμπνευστεί από τις μικρές μεγάλες και τεράστιες μάχες που έχουν δώσει οι καλλιτέχνιδες στη ζωή τους και από τον ακτιβισμό τους. Αυτόν, που τις οδήγησε στο να υποστηρίξουν τον Μπάιντεν καθόλη την προεκλογική του εκστρατεία. Η πρώτη υπέρ των ισπανόφωνων. Η δεύτερη κατά της κακοποίησης των γυναικών και όχι μόνο.

Χρυσό μικρόφωνο, χρυσά σκουλαρίκια, χρυσή καρφίτσα με περιστέρι που κρατά κλάδο ελαίας στο πέτο. Αν κρίνουμε της Lady Gaga από το χρυσάφι που φορούσε και όχι από το χρυσάφι της ερμηνείας της (αφήστε και της καρδιάς της) θα κάνουμε φάουλ. Η Βρετανίδα σοπράνο Κάθριν Μποτ, μετά λόγου γνώσεως, της απέδωσε εύσημα. Ακόμα και το ντύσιμό της επαίνεσε, μιλώντας για ένα φόρεμα που «έμοιαζε με το πάνω ήμισυ στολής». Η σημαντικότερη από τις παρατηρήσεις της ήταν η φρεσκάδα και ο πατριωτισμός με τα οποία η Lady ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο, η περηφάνια της για την Αστερόεσσα που αποδόθηκε στο ακέραιο. Και ναι, θα μπορούσε η Μαράια Κάρεϊ να φτάσει σε υψηλότερες νότες, καθώς η Lady G είναι μέτζο σοπράνο. Αλλά όχι, δεν θα μπορούσε κανείς και καμία να το πει καλύτερα, με τέτοιο χαμόγελο και με τέτοια δύναμη, βάζοντας «μοναδικά την καρδιά και την ψυχή της σε αυτό που ένας Αμερικανός σχολιαστής χαρακτήρισε μεγαλειώδη ερμηνεία του Ύμνου».

Μια μέρα πριν βγει στην εξέδρα, κατά τη διάρκεια της πρόβας, είχε τραβήξει μια φωτογραφία της μέσα στο Καπιτώλιο, όπου έγιναν οι ταραχές πριν από μερικές μέρες. Την ανέβασε στο twitter με την ευχή να είναι η ημέρα της ορκωμοσίας «ημέρα ειρήνης για όλους τους Αμερικανούς. Μια μέρα για αγάπη, όχι μίσος. Μια μέρα για αποδοχή και όχι φόβο».

Η ερμηνεύτρια είχε ερμηνεύσει ξανά σε τελετή τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ, το 2016 στο Superbowl. Με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Διότι κάθε εμφάνιση γίνεται για άλλο λόγο και σε άλλη συγκυρία. Ήδη τα βιντεάκια που έχουν ανέβει από την τελετή, μετράνε εκατομμύρια θεάσεις. Αν δείτε και ringtone με την ερμηνεία της καθόλου να μην παραξενευτείτε. Η Lady G είναι μέσα στην κοινωνία και εκείνη την επιβραβεύει για το πρωτοπόρο και ρηξικέλευθο έργο της.

Η Τζένιφερ Λο φόρεσε ένα πολύ κλειστό λευκό κοστούμι Channel, αλλά δεν αποχωρίστηκε τα εντυπωσιακά κοσμήματα της. Πιστή στην εικόνα της, φόρεσε όσα λιγότερα μπόρεσε, αλλά δεν γινόταν να μην είναι αστραφτερά. Ερμήνευσε το America, the Beautiful και το «This Land Is Your Land». Ένα τραγούδι σε στίχους του Γούντι Γκάθρι, που αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης. Το κεντρικό μήνυμα που περνάει είναι «Η γη φτιάχτηκε για εσάς και για εμένα». Ο Αμερικανός τραγουδοποιός και μουσικός υπήρξε εμβληματική μορφή της αμερικανικής φολκ μουσικής, πνευματικός πατέρας πολλών καλλιτεχνών του είδους, όπως ο Μπομπ Ντίλαν, ο Τζόνι Κας, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Πιτ Σίνγκερ, ο Τζέρι Γκαρσία κ.ά. Το τραγούδι του «This Land is Your Land» έγινε ύμνος, ενέπνευσε και εμπνέει. Τελειώνοντας το τραγούδι μίλησε ισπανικά, λέγοντας: «Ένα έθνος, υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους».

Μπορεί να είναι και ο μόνος Ρεπουμπλικανός στην τελετή, έλεγαν όλοι αστειευόμενοι για τον Γκαρθ Μπρουκς που τραγούδησε μια εκδοχή του «Amazing Grace», ζητώντας από το κοινό να πουν όλοι μαζί τον τελευταίο στίχο. Ο τραγουδιστής της χώρας ήταν μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής ύστερα από αίτημα της Τζιλ Μπάιντεν. Είχε τραγουδήσει και στην ορκωμοσία του Μπάρακ Ομπάμα το 2009 και δήλωσε «δεν πρόκειται για πολιτική δήλωση. Αυτή είναι μια δήλωση ενότητας». Ο ίδιος δεν είχε ταχθεί υπέρ κάποιου υποψήφιου κατά την προεκλογική περίοδο. «Αν πάμε οπουδήποτε, θα φτάσουμε μαζί» δήλωσε μετά την τελετή.

«Οι ελαφροί ας με λέγουν ελαφρόν» λέει ο Κ. Π. Καβάφης. «Στα σοβαρά πράγματα ήμουν πάντοτε επιμελέστατος.» Όπως ακριβώς και στην εν λόγω τελετή, θα προσθέταμε. Όλα στήθηκαν γύρω από έναν συγκεκριμένο ιστό (καλό θέαμα, καλό ακρόαμα, χαρακτήρας γιορτής, ενότητας και πατριωτισμού) και αυτό δούλεψε. (Οι Έλληνες, ιδίως, ας μην κάνουμε συγκρίσεις με εγχώριες/ εγχώριους σταρ γιατί θα οδηγηθούμε στον γκρεμό).

Η ιστορία των διασημοτήτων που μετέχουν σε τελετές ορκωμοσίας ξεκινά το 1941 με την τρίτη ορκωμοσία του Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ. Σε εκείνη την τελετή, ανάμεσα σε άλλους, ο Τσάρλι Τσάπλιν παρουσίασε τον μονόλογο από τον «Μεγάλο Δικτάτορα».

«Καλησπέρα Αμερική, είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ στην κρύα Ουάσιγκτον» είπε ο Μπρους Σπρίνγκστιν από την τηλεόραση το βράδυ της Τετάρτης, ξεκινώντας το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής που κανονικά θα μετατρεπόταν σε πάρτι, αλλά λόγω κορονοϊού είχε αποκλειστικά τηλεοπτική μετάδοση. Τελετάρχης ο Τομ Χανκς, που είχε καλέσει τους πάντες. Κάτι όχι τόσο δύσκολο, καθώς είναι γνωστό πως και το Χόλιγουντ και η μουσική βιομηχανία της Αμερικής είναι με τους Δημοκρατικούς, εκτός εξαιρέσεων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, τα τελευταία χρόνια, είδαμε βαθιά διαίρεση και μια ανησυχητική οργή στη γη μας», δήλωσε ο Χανκς. «Αλλά απόψε, σκεφτόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την πρακτική της δημοκρατίας μας, τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, την ακεραιότητα του Συντάγματός μας, την ελπίδα και τα όνειρα που όλοι μοιραζόμαστε για μια πιο τέλεια ενότητα».

Ακολούθησε παρέλαση αστεριών από την Εύα Λονγκόρια μέχρι την Κέρυ Γουάσιγκτον και από τον Λιν-Μανουέλ Μιράντα μέχρι την Κέιτι Πέρι που έκλεισε εντυπωσιακά τη βραδιά με «Πυροτεχνήματα» μουσικά και αληθινά. Εμφανίστηκε μέχρι… και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Αυτό κι αν ήταν επιτυχία!