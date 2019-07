DARQ: Η μεταψηφιακή εποχή

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Στην Ελλάδα, αρχίζουν να γίνονται φιλότιμες προσπάθειες για να συρρικνωθεί το ψηφιακό κενό που μας χωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα κενό πως δυστυχώς έχει μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα, από την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον υπόλοιπο Δυτικό κόσμο, σε άλλα ζητήματα.

Και ενώ εμείς τώρα αναζητούμε να κατανοήσουμε το πόσο σημαντική είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ψηφιακή Τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή και στην επιχειρηματικότητα, στη Δύση ήδη ομιλούν για την Μεταψηφιακή Εποχή. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να γεύονται τους καρπούς της και να συμμετέχουν στις εξελίξεις, ενστερνιζόμενες ολοένα και περισσότερες εφαρμογές. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα σημείο, που δεν θα υπάρχουν πλέον ψηφιακές ανισότητες ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αυτό θα σημάνει το τέλος της ψηφιακής εποχής και την αρχή της μεταψηφιακής εποχής.

Κατά την διάρκεια της μεταψηφιακής εποχής, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των επιχειρήσεων, δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι δραστηριότητες τους ως ένα νέο οικοσύστημα, θα έχουν την δική τους εξατομικευμένη ψηφιακή πραγματικότητα και ταυτότητα, οπότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν προσωπικούς ρόλους και ατομικές εμπειρίες για να προσεγγίσουν όλους τους παράγοντες αυτού του οικοσυστήματος.

Και έτσι φτάνουμε στο DARQ. Τι σημαίνει DARQ; Το D αντιπρoσωπεύει το “distributed ledger technology (DLT)”, το A την “artificial intelligence (AI)”, το R to “extended reality (XR)” και το Q από το “quantum computing”. To D, λοιπόν αντιπροσωπεύει τον αποκεντρωμένο τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγών ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα μέρη, χωρίς την ανάγκη παρουσίας ή διαμεσολάβησης κάποιων κεντρικών ρυθμιστικών, ελεγκτικών και εκκαθαριστικών αρχών. Το DLT είναι δηλαδή η μετεξέλιξη της τεχνολογίας του blockchain. Το Α, είναι η γνωστή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περνάει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο βελτιστοποίησης των μεθόδων, των λειτουργιών και των στρατηγικών αποφάσεων. Το R είναι η τεχνολογία για την νέα αντίληψη και προσέγγιση του ανθρώπου προς το περιβάλλον του και η διαδραστική επικοινωνία του με αυτό. Και το Q αντιπροσωπεύει τις νέες υψηλότατες ταχύτητες και υπολογιστικές δυνατότητες της νέας γενιάς επεξεργαστών και συστημάτων επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους και τις μηχανές, αλλά και στις μηχανές μεταξύ τους.

Το DARQ, δίνει τις δυνατότητες στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις ψηφιακές δυνατότητες τους και να κτίζουν έξυπνες και ατομικές ανθρωποκεντρικές εμπειρίες για τους υπαλλήλους τους, τους συνεργάτες τους και τους πελάτες τους. Σκοπός τους είναι η δημιουργία σταθερών σχέσεων με όλο το οικοσύστημα γύρω από τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, απαντούν σε προκλήσεις όπως το “get to know me”, δηλαδή στην εξατομίκευση στην αναγνώριση των αναγκών των καταναλωτών και των πελατών και στην ανταπόκριση σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες, από την πλευρά της εταιρίας. Μια άλλη πρόκληση είναι η “human & worker”, που προσεγγίζει τις αλλαγές στους νέους τρόπους εργασίας και συνεργασίας, όπου η προσπάθεια έγκειται στην βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζόμενων και της απόδοσης τους, μέσα από ψηφιακά εργαλεία. Τέλος δυο ακόμα προκλήσεις αποτελούν τα “secure us to secure me” και “mymarkets”, που αποσκοπούν στην μείωση του ρίσκου, στην παραγωγή των βέλτιστων προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών και στην αναπροσαρμογή και επανίδρυση των επιχειρήσεων ως ανθρωποκεντρικών οργανισμών.

Η προσπάθεια της χώρας μας να ξεφύγει από τον χλευασμό της αριστείας, την επιβράβευση της μετριότητας και την τεχνοφοβία, ώστε να ακολουθήσει τις εξελίξεις, θα πρέπει να είναι τεράστια και συγκλονιστική. Αν αποτύχει, χαθήκαμε.

*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.