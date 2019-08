Brexit: Οι Βρετανοί στο... τρενάκι του τρόμου

Της Οντίν Λιναρδάτου

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. 76 μέρες έχουν απομείνει μέχρι το Brexit και η αίσθηση που αποκομίσαμε μιλώντας με κατοίκους του Λονδίνου είναι πως νιώθουν σαν να έχουν ανέβει στο τρενάκι του τρόμου. Όχι όμως σε αυτό που βρίσκεται στο Λούνα Παρκ που έχει κατασκηνώσει έξω από το αεροδρόμιο Χήθροου αλλά σε αυτό που οδηγεί ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.



Η καρδιά μου σφίγγεται πάντα τον τελευταίο χρόνο όταν φτάνω στο Χήθροου και με υποδέχονται τεράστιες πινακίδες που γράφουν “ αυτά είναι τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου - This is the UK Border “. Φανατική Ευρωπαία πιστεύω πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η ελεύθερη διακίνηση πολιτών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών. Και όταν ρωτάς ευθέως τους Βρετανούς του Λονδίνου αν θέλουν να χάσουν αυτό αυτό το δικαίωμα σου απαντούν με μία φωνή όχι.



Όμως το Λονδίνο, η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το Brexit και όπως όλα δείχνουν δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν ούτε την καταστροφή μιας δραματικής εξόδου χωρίς συμφωνία , όπως την οραματίζεται ο σύμβουλος του κ. Τζόνσον Ντομινίκ Κάμινγκς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αρκετοί βουλευτές των Τόρις συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν σε μία απονενοημένη και πολύ καθυστερημένη προσπάθεια να σταματήσουν την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία. Ολοένα και περισσότεροι συνταγματολόγοι εμφανίζονται όμως απαισιόδοξοι για το αν υπάρχει αρκετός χρόνος αλλά και κοινοβουλευτικός τρόπος για να το πετύχουν.



Είναι πιθανό να κερδίσει η αντιπολίτευση την πρόταση μομφής; Λίγες είναι οι πιθανότητες αυτό να συμβεί. Κανείς σχεδόν δεν επιθυμεί εκλογές τώρα. Βουλευτές των Τόρις φοβούνται μήπως χάσουν τις έδρες τους και πολλοί Εργατικοί δεν θέλουν να αναλάβει τα ηνία της χώρας ο αρχηγός τους Τζέρεμι Κόρμπιν. Το νωρίτερο που θα μπορέσει να συζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης είναι η 4η Σεπτεμβρίου.



Το μπρα ντε φερ θα είναι ανάμεσα στο Γουεστμίνστερ και τις Βρυξέλλες. Ο βρετανός πρωθυπουργός υπολογίζει σε άτακτη υποχώρηση της ΕΕ γιατί όπως είπε στοιχηματίζει πως η Ιρλανδία θα φοβηθεί και η Ευρώπη γνωρίζει πως αν δεν υπάρξει λύση η Ιρλανδία θα καταστραφεί. Αυτή είναι η άποψη του κ. Τζόνσον. Στην άλλη πλευρά όμως οι Ιρλανδοί εμφανίζονται εξίσου ανυποχώρητοι και καλούν τον πρωθυπουργό τους Λέο Βαράντκαρ να μην κάνει πίσω στο ζήτημα του backstop, των χαλαρών συνόρων δηλαδή ανάμεσα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ευρωπαίοι ηγέτες καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει η επαναφορά του σκληρού συνόρου ανάμεσα στο Δουβλίνο και το Μπέλφαστ. Δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια από τις Ταραχές. Και τόσο ο διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ όσο και ο γάλλος και ο γερμανός υπουργός των εξωτερικών έχουν επισκεφτεί πολλές φορές τα αόρατα σήμερα σύνορα.



Αντίθετα ο Μπόρις Τζόνσον δεν επισκέφτηκε την περιοχή ούτε μία φορά όσο ήταν υπουργός των εξωτερικών. Περνώντας με το αυτοκίνητο τα σύνορα καταλαβαίνει κανείς πως περνάει από την Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επειδή τα χιλιόμετρα ξαφνικά γίνονται μίλια και το ευρώ – στερλίνα. Τίποτα άλλο δεν προδίδει πως αλλάζεις χώρα. Στο Μπέλφαστ οι κάτοικοι φοβούνται πολύ , δεν έχουν ξεχάσει τις ταραγμένες περιόδους. Άλλωστε οι γειτονιές παραμένουν και σήμερα χωρισμένες. Αλλού ζουν οι Προτεστάντες, αλλού οι Καθολικοί, τα τείχη παραμένουν όπως και οι ψηλές πόρτες που κλείνουν τη νύχτα για ασφάλεια.



Σε αυτό το κλίμα ο υπουργός οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σατζίντ Τζαβίντ αναχώρησε για το Βερολίνο όπου θα έχει κεκλεισμένων των θυρών σύντομες συνομιλίες με το γερμανό ομόλογο του Ολαφ Σολτς.



Και ο βρετανός πρωθυπουργός ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ιρλανδό ομόλογο του Λέο Βαράντκαρ αλλά και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.



Την Τετάρτη θα αφήσει την ασφάλεια του γραφείου του στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 και τον λατρεμένο του σύμβουλο και αρχιτέκτονα του Brexit Ντομινίκ Κάμινγκς, για να πάει στο Βερολίνο και στο Παρίσι όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού τύπου ο κ. Τζόνσον αναμένεται να θέσει και το ζήτημα του Brexit. Ίσως αυτές οι συναντήσεις, λένε διπλωμάτες στις Βρυξέλλες, τον κάνουν να δει πως ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο Μπόρις Τζόνσον θα πάρει πάντως το βάπτισμα του πυρός το Σαββατοκύριακο στο Μπίαριτς στη Σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει κανενός είδους σχέση με τους μεγάλους παίκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό και η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ κρίσιμη. Ο Μπορίς Τζόνσον μπορεί να ισχυρίζεται πως θέλει να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία και δεν θέλει σκληρό Brexit, μέχρι τώρα όμως ο διαπραγματευτής του και σύμβουλος του Ντέιβιντ Φροστ δεν έχει καταθέσει άλλη πρόταση.



Δεν είναι απίθανο ο κ. Τζόνσον να θελήσει να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο των G7 ως θεατρική σκηνή για να κατηγορήσει με δραματικό τρόπο την ΕΕ για το αδιέξοδο στις συνομιλίες.



Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε και έγγραφο του βρετανικού υπουργείου οικονομικών, το οποίο δημοσιεύουν οι Times του Λονδίνου και στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι μεγάλες ελλείψεις σε εισαγόμενα φρούτα , σε βασικά φάρμακα όπως η ινσουλίνη και τα αντιγριππικά εμβόλια , καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και στο τούνελ της Μάγχης και στο λιμάνι του Ντόβερ αλλά και απώλεια εργασίας 2.000 εργαζομένων σε περίπτωση σκληρού Brexit. Το έγγραφο κάνει λόγο και για βίαιες διαδηλώσεις στο εσωτερικό και επανάληψη των συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.