Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

📞 🇬🇷 FM George Gerapetritis spoke with #Italy DPM & FM @Antonio_Tajani



During the call, the two FMs discussed the latest dvpts in the #MiddleEast & #NorthAfrica.



FM Gerapetritis also briefed his 🇮🇹 counterpart on his recent visit to Benghazi. pic.twitter.com/zqZOwpLOWD