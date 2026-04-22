Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Λιβάνου

Τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της κυβέρνησης του Λιβάνου, Ταρέκ Μιτρί υποδέχτηκε χθες το απόγευμα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης 10ήμερης εκεχειρίας με το Ισραήλ και των επικείμενων άμεσων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

🇬🇷🇱🇧 | FM George Gerapetritis welcomed tdy at #GreeceMFA the Deputy PM of Lebanon, Tarek Mitri.



Discussions focused on the latest dvpts in Lebanon, including the recent 10-day ceasefire w/ Israel & the upcoming direct talks btw the two countries to be held in Washington D.C.

Άλλωστε, η Ελλάδα ολοκλήρωσε χθες την πρώτη φάση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που απεστάλη στον Λίβανο. «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου και είναι έτοιμη να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.