Συνάντηση Δένδια με Τζ. Τσούνη: Τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στη Λιβύη

Για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη ενημέρωσε στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας τον πρέσβη των ΗΠΑ George J. Tsunis σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο.

During a meeting held today at @GreeceMFA, FM @NikosDendias discussed with @USAmbassadorGR the latest developments in #Libya



Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπ. Εξωτερικών, ο ΥΠΕΞ N. Δένδιας συζήτησε με Πρέσβη ΗΠΑ George J. Tsunis τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη pic.twitter.com/8bKb5v3Q5v