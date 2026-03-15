Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Γ. Γεραπετρίτης - Στην ατζέντα Ουκρανικό και Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar).