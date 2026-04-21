ΥΠΕΞ Τουρκίας: Παρανομεί η Ελλάδα στο Αιγαίο με τους περιορισμούς αλιείας πέραν των έξι μιλίων

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, καθώς μέσω ανακοίνωσής του την κατηγορεί ότι επιβάλλει παράνομους περιορισμούς στην αλιεία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πέραν των χωρικών υδάτων της.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας έχουν δημοσιευθεί χάρτες που εμφανίζουν απαγορεύσεις αλιείας σε περιοχές όπου, σύμφωνα με την Αγκυρα, η Ελλάδα «δεν διαθέτει δικαιοδοσία», κάνοντας λόγο για πρακτικές «αντίθετες με το διεθνές δίκαιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα έχει ορίσει «ζώνες απαγόρευσης αλιείας» σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δεν έχει δικαιοδοσία, και έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας της Ελλάδας.

Οι χάρτες που χαράσσουν ανύπαρκτα και πλασματικά θαλάσσια όρια μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, οι οποίοι παραβιάζουν επίσης τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, δεν έχουν καμία ισχύ.

Όσον αφορά τους παράνομους περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες που επιβάλλει η Ελλάδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων των χωρικών της υδάτων, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει δικαιοδοσία καθώς και σε διεθνή ύδατα, αυτοί είναι άκυροι και ανίσχυροι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί επίσης καμία μονομερή και παράνομη πρακτική που επιβάλλεται στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την αντίληψη, η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, της 7ης Δεκεμβρίου 2023.