Οκτάι: Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγνωρίσει το Ψευδοκράτος

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσουν το Ψευδοκράτος και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, μιλώντας σε τελετή στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι δήλωσε: "Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να καταγράψουν επίσημα το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και να αναγνωρίσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου".

