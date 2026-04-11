Νέα πρόκληση από τον Τσελίκ: Άδικες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας στους «Τούρκους» της Θράκης (vid)

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, επιμένοντας στη ρητορική της Άγκυρας περί «άδικης μεταχείρισης» της «τουρκικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης, παρά τη σαφή θέση και επιχειρηματολογία της Αθήνας για τη μουσουλμανική μειονότητα.

«Οι άδικες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας απέναντι στους ‘’Τούρκους’’ της Δυτικής Θράκης συνεχίζονται. Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν επί χρόνια με παράνομο τρόπο το δικαίωμα της Τουρκικής Μειονότητας να εκλέγει τους δικούς της μουφτήδες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP σε δηλώσεις του, που ανήρτησε και στο X.

Batı Trakya'daki Türklere yönelik Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz uygulamaları devam etmektedir. Yunan makamları, Türk Azınlığın kendi müftülerini seçme hakkını yıllardır hukuksuz bir şekilde ihlal etmektedir. Biz, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun bir… pic.twitter.com/YDGXzM8pHV — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 11, 2026

Η Μουφτεία Κομοτηνής απαντά στην Τουρκία: Η Ελλάδα, μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό

Υπενθυμίζεται ότι, η Μουφτεία Κομοτηνής σε ανάρτησή της υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει θεσμικά τη Μουφτεία στο πλαίσιο της έννομης τάξης της, παρέχοντας στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υπάγονται στην εφαρμογή του ισλαμικού δικαίου σε υποθέσεις προσωπικού δικαίου.

Νωρίτερα, η Τουρκία επιχείρησε να εγείρει και πάλι μειονοτικό ζήτημα, με αφορμή τη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή βάσει του νέου νόμου, ενώ είχε ήδη αναδειχθεί νέος μουφτής Διδυμότειχου, λύνοντας έτσι μια σημαντική εκκρεμότητα, με το υπουργείο Εξωτερικών να δίνει άμεσα αποστομωτική απάντηση.

Επίσης, στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι ο Μουφτής ασκεί και καθήκοντα ιεροδικαστή, ενώ διευκρινίζεται πως το συγκεκριμένο καθεστώς δεν πηγάζει από διεθνείς συνθήκες, αλλά αποτελεί επιλογή της ελληνικής πολιτείας, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Χατιτζέ Μολά Σαλή.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ότι στην Τουρκία δεν υφίσταται αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, καθώς οι Μουφτήδες διορίζονται απευθείας από το Diyanet, με προεδρικό διάταγμα.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με τη διατύπωση ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελεί γηγενή πληθυσμό με μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ τα μέλη της, ως Έλληνες πολίτες και ενταγμένα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, επιθυμούν να διαφυλάξουν την ταυτότητα και τη θρησκευτική τους παράδοση.

Η ανάρτηση από τη Μουφτεία Κομοτηνής

«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της και παρέχει στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μουφτής ασκεί και καθήκοντα ιεροδικαστή. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς στην Ευρώπη δεν απορρέει από καμία συνθήκη, γεγονός που αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Χατιτζέ Μολά Σαλή), αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελλάδας. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανένα αντίστοιχο δικαίωμα στους μουσουλμάνους πολίτες της ούτε στους Μουφτήδες της οι οποίοι διορίζονται απευθείας από το Diyanet με προεδρικό διάταγμα χωρίς καμία διαδικασία ενώ ποτέ κανείς δεν πρότεινε να εκλέγονται οι Μουφτήδες στην Τουρκία από τους πολίτες.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής και διαθέτει μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Καθώς είμαστε όλοι Έλληνες πολίτες, ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και εντός αυτής θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη θέση μας διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορία και την ταυτότητά μας ως πιστοί και υπερήφανοι μουσουλμάνοι».