Ν. Δένδιας: Έχουμε μια κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ

«Έχουμε μια κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ερωτηθείς αν το μέτωπο Ελλάδας - Ισραήλ είναι συμμαχία ή συνεργασία.

«Εγώ δεν θα βάλω τίτλους», ανέφερε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι «οι δηλώσεις μιλάνε από μόνες τους».

«Οι Ισραηλινοί είναι πάρα πολλοί προσεκτικοί στο τι λένε. Τον κύριο Κατζ, τον ξέρω πολλά χρόνια, ούτε τον δίεκοψα, ούτε διαφώνησα, έχουμε μια κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε.

Και συνέχισε: «Θέλω όμως να εξηγήσω κάτι, το οποίο είναι καλό να το αντιληφθούμε όλοι στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις, για να τις στρέψουμε κατά κάποιου. Εάν όμως οιοσδήποτε βιαίως προσπαθεί να καταλύσει την τάξη ή να αλλάξει τους κανόνες, ε, με συγχωρείτε τότε, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό.»

Έπειτα, επεσήμανε πως «η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι πρόβλημα για την περιοχή μας», υπενθυμίζοντας πως «αν είχε επικρατήσει στην Αίγυπτο, τότε η Αίγυπτος θα είχε συμφωνήσει με την Τουρκία, πέραν του Διεθνούς Δικαίου, και από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα βρισκόταν απένταντι σε έναν εγκλωβισμό».

«Έχουμε και εμείς λογαριασμούς, δεν είναι κάτι ξένο, τρίτο ή αδιάφορο», κατέληξε.

