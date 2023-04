Locked Shields 2023: Η μεγαλύτερη άσκηση κυβερνοάμυνας στον κόσμο ξεκίνησε στο Ταλίν (vids)

Η ετήσια άσκηση κυβερνοάμυνας Locked Shields 2023 του Κέντρου Αριστείας Συνεργατικής Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ (CCDCOE) ξεκίνησε στο Ταλίν.

Για τέσσερις ημέρες, περισσότεροι από 3.000 συμμετέχοντες από 38 έθνη θα προστατεύσουν πραγματικά υπολογιστικά συστήματα από επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και θα εξασκηθούν στην τακτική και στρατηγική λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις. Εκτός από την υπεράσπιση των συστημάτων, οι ομάδες πρέπει να αναφέρουν περιστατικά, να εκτελούν στρατηγικές αποφάσεις και να επιλύουν εγκληματολογικές, νομικές και δημοσιογραφικές προκλήσεις.

Teams from NATO nations and partners trained to defend against coordinated cyber attacks in the annual 'Locked Shields' exercise pic.twitter.com/YyOYV3oBPI