Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες

Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής EUNAVFOR ASPIDES, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, η φρεγάτα συμμετείχε σε αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εμπορικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης.

Greek Frigate HS HYDRA 🇬🇷successfully provided support to merchant vessels in the area of Operation, under EUNAVFOR ASPIDES.



ASPIDES continues to carry out its mandate, contributing to the protection and security of commercial maritime traffic within its area of Operation. pic.twitter.com/Cjs4CkhQ6d — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 27, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να υλοποιεί την αποστολή της, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εμπορικής θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή επιχειρήσεων.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας.