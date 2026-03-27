Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες
@EUNAVFORASPIDES via X

27/03/2026 • 12:07
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής EUNAVFOR ASPIDES, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, η φρεγάτα συμμετείχε σε αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εμπορικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να υλοποιεί την αποστολή της, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εμπορικής θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή επιχειρήσεων.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας.

