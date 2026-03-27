Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες

Η φρεγάτα «Ύδρα» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αποστολής EUNAVFOR ASPIDES, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης.
Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, η φρεγάτα συμμετείχε σε αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εμπορικών πλοίων που κινούνται στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης.
Greek Frigate HS HYDRA 🇬🇷successfully provided support to merchant vessels in the area of Operation, under EUNAVFOR ASPIDES.— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 27, 2026
ASPIDES continues to carry out its mandate, contributing to the protection and security of commercial maritime traffic within its area of Operation. pic.twitter.com/Cjs4CkhQ6d
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να υλοποιεί την αποστολή της, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εμπορικής θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή επιχειρήσεων.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες από την περιοχή, όπου διακρίνονται εμπορικά πλοία εν πλω, υπό την επιτήρηση της ελληνικής φρεγάτας.