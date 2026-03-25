Επικοινωνία Σάαρ με Γεραπετρίτη για την 25η Μαρτίου: Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τη φιλία μας με την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σάαρ, προκειμένμου να ευχηθεί τόσο στον ίδιο, όσο και στην Ελλάδα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στο X, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για «τον πόλεμο και τις περιφερειακές εξελίξεις», αλλά και για «τις επιτυχίες του Ισραήλ στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν».

«Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τη φιλία και τις σχέσεις μας με την Ελλάδα!», καταλήγει ο Σάαρ.

Η ανάρτηση του Γκίντεον Σάαρ:

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο μου, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχήθηκα σε αυτόν και στο έθνος του χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Συζητήσαμε τον πόλεμο και τις περιφερειακές εξελίξεις και τόνισα τις επιτυχίες του Ισραήλ στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τη φιλία και τις σχέσεις μας με την Ελλάδα!»