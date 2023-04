Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ζητεί από το Κογκρέσο την έγκριση για μικρό πακέτο εκσυγχρονισμού των τουρκικών F-16

«Η επίσημη ειδοποίηση που θα σταλεί αργότερα σήμερα στο Κογκρέσο σχετικά με τα τουρκικά F-16 δεν αφορά στο μεγάλο πακέτο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά και αναβάθμιση F- 16 αλλά σε ένα μικρότερο ύψους 260 εκ που εκκρεμούσε εδώ και μήνες».

Αυτό διευκρινίζει με tweet της η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη, μετά την είδηση από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ότι αναμένεται το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να ενημερώσει το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας για τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Anadolu, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε επίσημα την απόφασή του στο Κογκρέσο για την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής σύνδεσης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας των πολεμικών αεροσκαφών F-16.

#URGENT US State Dept. notifies Congress it has approved sale of F-16 jet Link-16 tactical data link modernization kits to Türkiye: Sources pic.twitter.com/DV4s7kh29I