Χρ. Κέλλας: Αναδρομικά στους αγρότες η επιδότηση για τα λιπάσματα

«Η κυβέρνηση μειώνει τις τιμές των λιπασμάτων κατά 15% στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί από τις αγροτικές επιχειρήσεις, από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Μαΐου», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Όπως εξήγησε ο κ. Κέλλας η μείωση ισχύει αναδρομικά, καθώς έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος και οι αγρότες έχουν ήδη αγοράσει τα λιπάσματα.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια «σημαντική ελάφρυνση και ενίσχυση για τον αγροτικό πληθυσμό, μέσα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κόστος παραγωγής και με τις μειωμένες τιμές πώλησης», και διευκρίνισε ότι «το ποσόν αυτό, το οποίο θα λάβουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι επιχειρήσεις, είναι ανεκχώρητο, αφορολόγητο και βεβαίως δεν θα προστεθεί στο όποιο εισόδημα έχουν, οπότε δεν θα φορολογηθεί και δεν χάνει κανείς κανένα προνόμιο».

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο και τη βενζίνη, ο κ. Κέλλας ανακοίνωσε ότι σήμερα κυρώνεται από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Χάρη σε αυτές τις επιδοτήσεις, «το κόστος του πετρελαίου μειώνεται κατά 16 λεπτά στην αντλία – με το ΦΠΑ φτάνει τα 20 λεπτά». Μια μείωση που «αφορά όλο τον πληθυσμό, όλους τους πολίτες και βεβαίως και τους αγρότες μας», τόνισε ο κ. Κέλλας, υπενθυμίζοντας ότι για την βενζίνη η επιδότηση φτάνει τα 36 λεπτά.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι αυτές οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την μείωση του ΕΦΚ, «γιατί σε περίπτωση που μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο, που είναι το κινητήριο καύσιμο για τις μεταφορές και για τις βιομηχανίες, δεν μπορεί να υπερβεί τα 8 λεπτά, ενώ έτσι φτάνει τα 20 λεπτά».

Ξεκινώντας τη συνέντευξη, ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι ενόψει Πάσχα υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή και η κλιμάκωσή του έχει επιβαρύνει τις τιμές του πετρελαίου, «με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλυσίδα αυξήσεων, λόγω των αυξήσεων στο κόστος μεταφοράς».

«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών, θα πάρει στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται διαρκώς κρίσεις με επιτυχία όπως έχει αποδειχτεί, και ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα για να ελεγχθούν οι τιμές στην αγορά και να προφυλαχτεί ο κόσμος από την αισχροκέρδεια», υπογράμμισε ο κ. Κέλλας.

Μιλώντας ειδικότερα για την αγορά του Πάσχα ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά, καθώς και ότι απ’ ότι φαίνεται, «με τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά από την ανεξάρτητη αρχή – σαρωτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε σφαγεία, σε σούπερ μάρκετ – θα συγκρατηθούν οι τιμές, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις, ίσως θα κυμανθούν στα περσινά περίπου επίπεδα, ίσως και κάτι λίγο παραπάνω».

Η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση είναι να μην λείψει φέτος το πασχαλινό αρνάκι από κανένα σπιτικό, είπε χαρακτηριστικά ο κ Κέλλας.