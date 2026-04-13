Ενεργειακή μετάβαση στην αλιεία της ΕΕ: Προκλήσεις, χρηματοδότηση και ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων

Η ενεργειακή μετάβαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, με το ζήτημα να εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ισχυρή εξάρτηση του κλάδου από τα ορυκτά καύσιμα, σε συνδυασμό με τον στρατηγικό στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή μιας συντονισμένης και πολυεπίπεδης προσέγγισης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Όραμα 2040» και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή μετάβαση στον αλιευτικό τομέα.

Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένων των οικονομικών πιέσεων, της τεχνολογικής υστέρησης και της κοινωνικής διάστασης της αλιείας σε πολλές παράκτιες περιοχές της Ευρώπης.

Ο τομέας καλείται να προσαρμοστεί υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής σημειώνοντας ότι «η γήρανση του αλιευτικού στόλου, τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και η αδυναμία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών συνθέτουν ένα περιβάλλον που περιορίζει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού», προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες καθιστούν την ενεργειακή μετάβαση ακόμη πιο απαιτητική.

Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος των νέων τεχνολογιών, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι προκλήσεις που ανακύπτουν από τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων καθιστούν δύσκολη τη μετάβαση, ιδιαίτερα για την αλιεία μικρής κλίμακας, που αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στα λιμάνια θεωρείται κρίσιμη προτεραιότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση καθαρών καυσίμων και η ενσωμάτωση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα στα σκάφη. Η ταχεία προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή συστημάτων κινητήρων φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά και η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή των νέων καυσίμων, αποτελούν βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

«Η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών, κρατών-μελών και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στην κινητοποίηση επενδύσεων και στη δημιουργία αποτελεσματικών δημόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών», σημείωσε ο κ. Φιλιππής, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το πρόγραμμα «Ορίζων», καθώς και στα νέα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, που στοχεύουν στη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής αναβάθμισης του κλάδου.

Η διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της μετάβασης, ενώ η ενίσχυση της τεχνολογικής ετοιμότητας του στόλου και των παραγωγικών δομών των αλιευτικών επιχειρήσεων θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή των στόχων βιωσιμότητας.

Στο πρόσφατο συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ συζητήθηκε η ανάγκη για συνεκτική πολιτική που θα στηρίξει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο αλιείας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικό στις μελλοντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ταυτόχρονα, στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα, όπως η ανάγκη απλούστευσης του θεσμικού πλαισίου, η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών χρηματοδότησης που θα αξιοποιούν τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ, επισήμανε την ανάγκη για δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του τομέα, με ενεργό ρόλο των κρατών-μελών και αξιοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας, ώστε να ενισχυθούν τα δίκτυα συνεργασίας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αυξανόμενη γραφειοκρατία που προκύπτει από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δημοσιεύματα από τη Γερμανία καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των αρμόδιων αρχών λόγω των τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ελέγχου Αλιείας και στον κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Ειδικότερα, η εφαρμοστική πράξη για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων θεωρείται δυσανάλογη και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεφάρμοστη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων σε άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα CATCH και η υποχρεωτική δήλωση αλιευμάτων στην ερασιτεχνική αλιεία, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις και εμπόδια στην παραγωγική διαδικασία.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω σε διεθνές επίπεδο λόγω των αδιεξόδων στη διαχείριση ιχθυαποθεμάτων. Η Γαλλία και η Ολλανδία ζητούν την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων για συνολική συμφωνία σχετικά με το απόθεμα σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Η απουσία κοινής στρατηγικής τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης των αποθεμάτων, με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη πολυμερούς συνεργασίας και κοινών κανόνων διαχείρισης.

Καταληκτικά, όπως τόνισε ο κ. Φιλιππής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ενεργειακή μετάβαση, η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας αποτελούν αλληλένδετες προκλήσεις. Η επιτυχής αντιμετώπισή τους θα καθορίσει την πορεία της ευρωπαϊκής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, σε συνθήκες ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και αυξημένων απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών άνθρακα.