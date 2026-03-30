ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ: «Πρέσινγκ» στις ασφαλιστικές για τους κινδύνους στην αγορά του private credit

Στην αντεπίθεση περνά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, επιχειρώντας να ρίξει φως στις «γκρίζες ζώνες» της αγοράς του private credit, η οποία πλέον αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα —πιθανώς και εντός της ημέρας— την έναρξη ενός κύκλου στρατηγικών συναντήσεων με εγχώριους και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς του ασφαλιστικού κλάδου.

Στο στόχαστρο η ρευστότητα και η διαφάνεια

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, με τους επενδυτές να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη ρευστότητα, την έλλειψη διαφάνειας και την πειθαρχία των δανειοδοτήσεων στον τομέα των μη τραπεζικών ιδρυμάτων.

Αν και το Υπουργείο Οικονομικών δεν διαθέτει άμεση εποπτική εξουσία επί του ασφαλιστικού κλάδου, ο Μπέσεντ φιλοδοξεί να μετατρέψει το υπουργείο σε έναν κεντρικό «κόμβο» συντονισμού για τους ρυθμιστές και των 50 πολιτειών των ΗΠΑ.

Τα τέσσερα «αγκάθια» των διαβουλεύσεων

Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου αναμένεται να ζητήσουν απαντήσεις από τους ρυθμιστές για τέσσερα κρίσιμα ζητήματα:

Τη μόχλευση σε επίπεδο fund, με την αυξανόμενη χρήση δανεισμού από τα ίδια τα κεφάλαια private credit.

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, την ανάγκη για συνέπεια και αξιοπιστία στις βαθμολογίες των ιδιωτικών δανείων.

Offshore αντασφάλιση, την πρακτική μεταφοράς κινδύνων σε οντότητες εκτός ΗΠΑ και τη ρευστότητα επενδύσεων, στον βαθμό στον οποίο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ρευστοποιηθούν σε περιόδους κρίσης.

«Όχι» στις τοξικές επενδύσεις για τους πολίτες

Ο Σκοτ Μπέσεντ, πρώην διαχειριστής hedge fund ο ίδιος, ήταν σαφής στις πρόσφατες δηλώσεις του στο Economic Club του Ντάλας: «Όταν περιουσιακά στοιχεία μετακινούνται από τους ιδιώτες δανειστές προς ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές, το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να εμπλακεί».

Παράλληλα, έστειλε μάλιστα ένα ηχηρό μήνυμα προς την αγορά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει οι αποταμιεύσεις των Αμερικανών εργαζομένων να μετατραπούν σε «χωματερή για σάπια περιουσιακά στοιχεία».