Τι σημαίνει η πώληση της «Κωτσόβολος»

Βγήκαν οι εκ του Σύριζα εκπορευόμενες οικονομικές ιστοσελίδες να σηκώσουν σαν κορυφαίο θέμα, την πώληση της «Κωτσόβολος» από την βρετανική μητρική εταιρεία Currys. Και το ερώτημα που έθεσαν, είναι «γιατί η Βρετανοί πωλούν την ελληνική θυγατρική τους, αφού μέσα στους επόμενους μήνες η χώρα μας θα λάβει την επενδυτική βαθμίδα;»

Και το ερώτημα αυτό το υποβάλουν άνθρωποι άσχετοι με την οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα, που έχουν σαν στόχο, αφενός να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι για την απόφαση της Currys να πωλήσει την «Κωτσόβολος», ευθύνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αφετέρου να υποβαθμίσουν την κομβική σημασία της αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελλάδας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,

O Βρετανικός όμιλος της Currys, που αποτελεί συνέχεια της ιστορικής Dixons μετά τη συγχώνευση της με την Carphone Warehouse, είναι κάτοχος του 100% της «Κωτσόβολος». Πριν από λίγες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο της Currys προσέλαβε σαν σύμβουλο τη Citigroup αναθέτοντας της, την πώληση της ελληνικής θυγατρικής της, εντός του 2023.

Τα πιθανά σενάρια από την απόφαση της Currys είναι τρία.

Το πρώτο είναι να βρεθεί αγοραστής για το σύνολο των μετοχών της «Κωτσόβολος», δηλαδή για το 100% που βρίσκεται στην κατοχή της Currys.

Το δεύτερο σενάριο είναι να βρεθεί αγοραστής, αλλά μόνο για το πλειοψηφικό πακέτο της ελληνικής εταιρείας, με αποτέλεσμα η Currys να παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας.

Και το τρίτο σενάριο είναι να μην βρεθεί αγοραστής και η «Κωτσόβολος» να παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της Currys.

Για ποιο λόγο έχει βγει προς πώληση η ελληνική θυγατρικής της Currys;

Η Currys δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία με το ομώνυμο brand name, στη Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία και Ισλανδία με το brand name Elkjøp, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο με το brand name «Κωτσόβολος».

Η «Κωτσόβολος» με 96 καταστήματα και περίπου 3 χιλιάδες εργαζόμενους συνεισφέρει το 20% των συνολικών εσόδων του βρετανικού ομίλου. Η δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο μεγεθύνεται μέσα στο 2023 με ρυθμούς της τάξης του +12%. Αντιθέτως, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία o κύκλος εργασιών Curry’s υποχωρεί κατά 7% και στη Σκανδιναβία κατά 10%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Currys, η «Κωτσόβολος» αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζει με τον αγγλικό όρο «silverware», που στα ελληνικά ερμηνεύεται σαν «ασημικά». Θεωρεί ότι η αναπτυξιακή πορεία της «Κωτσόβολος» θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, οπότε είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να την πωλήσει, ώστε να ενισχύσει τις ζημιογόνες δραστηριότητές της και τις προσπάθειες του εταιρικού μετασχηματισμού της.

Διότι σύμφωνα με την πάγια οικονομική και επενδυτική πρακτική, ένα περιουσιακό στοιχείο είναι καλύτερα να πωλείται, όταν βρίσκεται ή όταν πλησιάζει στο ζενίθ της αποδοτικότητας του και της αποτίμησης του.

Η ρευστότητα που θα προκύψει από την πώληση της «Κωτσόβολος» θα επιτρέψει στην Currys να ενισχύσει τις δραστηριότητες της στις αγορές της Αγγλίας, της Ιρλανδίας και της Σκανδιναβίας, οι οποίες υστερούν σημαντικά λόγω της μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης.

Ένας επιπλέον λόγος για την πώληση της εταιρείας αποτελεί το γεγονός, πως λόγω της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, θα εμφανιστούν πολλά funds από το εξωτερικό που θα ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις ανταγωνιστικότερες εταιρείες της εγχώριας αγοράς. Και η «Κωτσόβολος» είναι μια από αυτές, προσφέροντας μάλιστα και τη δυνατότητα επέκτασης στα Βαλκάνια.

Επομένως, όσα σενάρια και να προσπαθούν να συγγράψουν οι ευφάνταστοι σεναριογράφοι του Σύριζα με αφορμή την «Κωτσόβολος» για να αμφισβητήσουν την αναμενόμενη αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας και να υποτιμήσουν το έργο που έχει αφήσει πίσω της από το 2019 έως το 2023 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ευφάνταστες υποθέσεις.