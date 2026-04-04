Τα hedge funds πούλησαν μετοχές παγκοσμίως με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 13 ετών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της μονάδας prime brokerage της Goldman Sachs Group Inc. Ο ρυθμός πώλησης ήταν ο δεύτερος υψηλότερος από τότε που η τράπεζα άρχισε να καταγράφει τα στοιχεία αυτά το 2011.

Όπως αναφέρει το investing, η επιτάχυνση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων σε ανοικτή θέση (short sales), αντανακλώντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αποδυνάμωση της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς οι συγκρούσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Ο δείκτης MSCI All-Country World Index υποχώρησε κατά 7,4% τον Μάρτιο, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία απόδοσή του από το 2022. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 5,1% κατά την ίδια περίοδο.

Οι επενδυτές «γρήγορου χρήματος» χρησιμοποίησαν τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) για να εκφράσουν την αρνητική τους προοπτική για τη χρηματιστηριακή αγορά. Οι αρνητικές θέσεις σε ETF μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνέβαλαν σε αύξηση 17% των αρνητικών θέσεων σε όλα τα αμερικανικά ETF.

Στην αμερικανική αγορά, οι πωλήσεις από τα hedge funds πραγματοποιήθηκαν σε πολλούς τομείς, με οκτώ από τους 11 κλάδους να καταγράφουν καθαρές εκροές. Οι πωλήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στους κλάδους της βιομηχανίας, των πρώτων υλών και των χρηματοοικονομικών, τομείς που συνδέονται στενά με την οικονομική απόδοση.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων μετακινήθηκαν ταυτόχρονα σε αμυντικές θέσεις, αγοράζοντας μετοχές βασικών καταναλωτικών αγαθών με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο του 2025. Αυτή η αγοραστική δραστηριότητα οφειλόταν εξ ολοκλήρου σε θετικές θέσεις.

Τα hedge funds ήταν καθαροί αγοραστές μετοχών τεχνολογίας, Mέσων Eνημέρωσης και τηλεπικοινωνιών για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες. Αυτές οι αγορές οφείλονταν σε επενδυτές που κάλυπταν αρνητικές θέσεις και όχι στη δημιουργία νέων θετικών θέσεων.