Ο ιδιωτικός τομέας της Γερμανίας συρρικνώθηκε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν χρόνο τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έβαλε φρένο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, πλήττοντας τη ζήτηση και αυξάνοντας τις τιμές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο σύνθετος προκαταρκτικός δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) για τη Γερμανία, που καταρτίζεται από τη S&P Global, υποχώρησε στο 48,3 τον Απρίλιο από 51,9 τον Μάρτιο, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν ότι θα παραμείνει σε επίπεδα ανάπτυξης στο 51,2, σύμφωνα με το Investing.

Η μέτρηση του Απριλίου σηματοδοτεί την πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους που ο σύνθετος δείκτης πέφτει κάτω από το όριο των 50 μονάδων, ένδειξη συρρίκνωσης. Τιμές άνω του 50 υποδηλώνουν ανάπτυξη.

Ο σύνθετος δείκτης παρακολουθεί τους τομείς υπηρεσιών και μεταποίησης, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

«Η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας ανακόπηκε απότομα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ο οποίος έχει οδηγήσει σε αυξημένη αβεβαιότητα και απότομη άνοδο των τιμών, δήλωσε ο Phil Smith, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής ανάλυσης στη S&P Global Market Intelligence.

Ο τομέας των υπηρεσιών ηγήθηκε της πτώσης. Ο προκαταρκτικός PMI για τον συγκεκριμένο κλάδο υποχώρησε στο 46,9 από 50,9, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Η ανάπτυξη στη μεταποίηση επιβραδύνθηκε, με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται στο 51,2 από 52,2 τον Μάρτιο.

«Ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε οριακή αύξηση στην παραγωγή και τις νέες παραγγελίες, αν και υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια ότι ενδέχεται σύντομα να επιστρέψει σε συρρίκνωση», ανέφερε ο Smith.

Οι νέες εργασίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς η έντονη πτώση στη ζήτηση υπηρεσιών υπεραντιστάθμισε την περαιτέρω, αλλά πολύ πιο αργή, αύξηση των παραγγελιών στη μεταποίηση, με τις επιχειρήσεις να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην επιφυλακτικότητα των πελατών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν επίσης, καθώς ο συνολικός πληθωρισμός τιμών εισροών έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, ενώ οι τιμές εκροών σε υπηρεσίες και μεταποίηση κατέγραψαν υψηλά 35 και 39 μηνών αντίστοιχα.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024 και έγιναν αρνητικές μόλις για δεύτερη φορά τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Επιπλέον, η απασχόληση μειώθηκε εκ νέου, παρατείνοντας μια περίοδο απωλειών θέσεων εργασίας που πλησιάζει πλέον τα δύο χρόνια.

«Μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη επίδραση στην αγορά εργασίας, καθώς οι θέσεις εργασίας μειώνονται με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο Smith.

«Ωστόσο, αυτό είναι πιθανό να αλλάξει, εάν η οικονομική δραστηριότητα παραμείνει υποτονική και οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.»